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Баскский пирог с вишней и заварным кремом: рецепт Лизы Глинской; фото: Скриншот из youtube.com/c/LizaGlinskaya_gl

Известный украинский кондитер Лиза Глинская порадовала своих подписчиков новый рецептом десерта. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовала рецепт «Баскского пирога с вишней и заварным кремом».

Рецепт «Баскского пирога с вишней и заварным кремом» от Лизы Глинской

Ингредиенты для Баскского пирог с вишней и заварным кремом: ⁣⁣⁣⁣⁣

200 г сливочного масла⁣⁣⁣⁣

150 г сахарной пудры (8 ст. л. без горки)⁣⁣⁣⁣⁣

50 г яйца (1 шт.)⁣⁣⁣⁣⁣

310 г муки (10,3 ст. л. с горкой)⁣⁣⁣⁣⁣

4 г разрыхлителя (2/3 ч.л)⁣⁣⁣⁣⁣

цедра лимона ⁣⁣⁣⁣⁣

20 г желтка для глазировки (1 желток)⁣⁣⁣⁣⁣

Способ приготовления:

Песочное тесто для Баскского пирога instagram.com/lizaglinskaya

300 мл молока (1,5 стакана)⁣⁣⁣⁣⁣

40 г сахара (2 ст. л.)⁣⁣⁣⁣⁣

30 г кукурузного крахмала (2 ст. л.)⁣⁣⁣⁣⁣

40 г желтка (2 желтка)⁣⁣⁣⁣⁣

20 г сливочного масла (1 ст. л.)⁣⁣⁣⁣⁣

30 мл чёрного рома (2 ст. л.)⁣⁣⁣⁣⁣

260 г вишни "Амарена" в сиропе ⁣⁣⁣⁣⁣

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⁣⁣⁣⁣⁣Способ приготовления:

Баскский пирог с вишней и заварным кремом instagram.com/lizaglinskaya

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