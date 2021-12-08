Известный украинский кондитер Лиза Глинская порадовала своих подписчиков новый рецептом десерта. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовала рецепт «Баскского пирога с вишней и заварным кремом».

Рецепт «Баскского пирога с вишней и заварным кремом» от Лизы Глинской

Ингредиенты для Баскского пирог с вишней и заварным кремом: ⁣⁣⁣⁣⁣

  • 200 г сливочного масла⁣⁣⁣⁣
  • 150 г сахарной пудры (8 ст. л. без горки)⁣⁣⁣⁣⁣
  • 50 г яйца (1 шт.)⁣⁣⁣⁣⁣
  • 310 г муки (10,3 ст. л. с горкой)⁣⁣⁣⁣⁣
  • 4 г разрыхлителя (2/3 ч.л)⁣⁣⁣⁣⁣
  • цедра лимона ⁣⁣⁣⁣⁣
  • 20 г желтка для глазировки (1 желток)⁣⁣⁣⁣⁣

Способ приготовления:

Песочное тесто для Баскского пирога
Песочное тесто для Баскского пирога
instagram.com/lizaglinskaya

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Ингредиенты для заварного крема:⁣⁣⁣⁣⁣

  • 300 мл молока (1,5 стакана)⁣⁣⁣⁣⁣
  • 40 г сахара (2 ст. л.)⁣⁣⁣⁣⁣
  • 30 г кукурузного крахмала (2 ст. л.)⁣⁣⁣⁣⁣
  • 40 г желтка (2 желтка)⁣⁣⁣⁣⁣
  • 20 г сливочного масла (1 ст. л.)⁣⁣⁣⁣⁣
  • 30 мл чёрного рома (2 ст. л.)⁣⁣⁣⁣⁣
  • 260 г вишни "Амарена" в сиропе ⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣Способ приготовления:

Баскский пирог с вишней и заварным кремом
Баскский пирог с вишней и заварным кремом
instagram.com/lizaglinskaya

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