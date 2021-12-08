Баскский пирог с вишней и заварным кремом: рецепт Лизы Глинской
Узнайте, как готовить закрытый пирог в домашних условиях
Известный украинский кондитер Лиза Глинская порадовала своих подписчиков новый рецептом десерта. На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовала рецепт «Баскского пирога с вишней и заварным кремом».
Рецепт «Баскского пирога с вишней и заварным кремом» от Лизы Глинской
Ингредиенты для Баскского пирог с вишней и заварным кремом:
- 200 г сливочного масла
- 150 г сахарной пудры (8 ст. л. без горки)
- 50 г яйца (1 шт.)
- 310 г муки (10,3 ст. л. с горкой)
- 4 г разрыхлителя (2/3 ч.л)
- цедра лимона
- 20 г желтка для глазировки (1 желток)
Способ приготовления:
Ингредиенты для заварного крема:
- 300 мл молока (1,5 стакана)
- 40 г сахара (2 ст. л.)
- 30 г кукурузного крахмала (2 ст. л.)
- 40 г желтка (2 желтка)
- 20 г сливочного масла (1 ст. л.)
- 30 мл чёрного рома (2 ст. л.)
- 260 г вишни "Амарена" в сиропе
Способ приготовления:
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