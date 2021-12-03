Baltic Premium Fish рекомендує!

Салака – це балтійський підвид оселедця атлантичного. Вона містить усі незамінні амінокислоти, які людина не може синтезувати сама і отримує лише з їжі. Страви з салаки готуються легко та просто, а філе риби просто тане у роті. Пропонуємо рецепт смачного салату від Ольги Мартиновської, досвідченої шеф-кухарки та судді «МастерШеф. Професіонали»:

Інгредієнти:

100 г маринованої салаки

200 г кольорових томатів

1/2 синьої цибулини

100 г чорного хліба

зелена цибуля

1 ст. л. білого бальзамічного оцту

2 ст. л. ароматної нерафінованої соняшникової олії

сіль та перець

Салат Панцанела з маринованою салакою. Фото: О.Мартиновської пресслужба

Приготування:

Томати нарізати великими шматочками. Хліб злегка підсушити в духовій шафі – 180 С, 7-8 хв. Цибулю нарізати якомога тонше — так набагато смачніше виходить. Додайте мариновану салаку. Полийте олією та додайте оцет, сіль і перець. Перемішати та дати постояти 5-10 хв перед подачею, щоб з томатів виділилось якомога більше соку, який так смачно вимочувати хлібом. А ще маленька рекомендація – ніколи не тримайте томати в холодильнику, так вони втрачають смак і текстуру. Зберігайте їх за кімнатної температури.

Смачного!

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