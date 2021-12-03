Салака – це балтійський підвид оселедця атлантичного. Вона містить усі незамінні амінокислоти, які людина не може синтезувати сама і отримує лише з їжі. Страви з салаки готуються легко та просто, а філе риби просто тане у роті. Пропонуємо рецепт смачного салату від Ольги Мартиновської, досвідченої шеф-кухарки та судді «МастерШеф. Професіонали»:

Інгредієнти:

  • 100 г маринованої салаки
  • 200 г кольорових томатів
  • 1/2 синьої цибулини
  • 100 г чорного хліба
  • зелена цибуля
  • 1 ст. л. білого бальзамічного оцту
  • 2 ст. л. ароматної нерафінованої соняшникової олії
  • сіль та перець

Салат Панцанела з маринованою салакою. Фото: О.Мартиновської
Салат Панцанела з маринованою салакою. Фото: О.Мартиновської
пресслужба

Приготування:

  1. Томати нарізати великими шматочками. Хліб злегка підсушити в духовій шафі – 180 С, 7-8 хв. Цибулю нарізати якомога тонше — так набагато смачніше виходить. Додайте мариновану салаку. Полийте олією та додайте оцет, сіль і перець.
  2. Перемішати та дати постояти 5-10 хв перед подачею, щоб  з томатів виділилось якомога більше соку, який так смачно вимочувати хлібом.  А ще маленька рекомендація – ніколи не тримайте томати в холодильнику, так вони втрачають смак і текстуру. Зберігайте їх за кімнатної температури.

Смачного!

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