Рецепт дня: сырный супчик с курицей и рисом
Быстрый, легкий и вкусный суп на обед
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г
- сыр плавленый — 400 г
- картофель — 400 г
- лук репчатый — 150 г
- морковь — 150 г
- рис —150 г
- вода — 3 л
- перец черный молотый
- зелень
- соль
Приготовление:
- Залить куриное филе тремя литрами воды, подсолить, поперчить, проварить до готовности, достать мясо. Всыпать в кипящий бульон рис, проварить 10 минут, добавить кубики картофеля, тертую морковь, кубики лука, варить около 7 минут.
- Добавить порезанное мясо, варить супчик с курицей и рисом до полного размягчения картофеля, всыпать кусочки сыра, перемешать, убрать с плиты, подавать с зеленью.
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