Быстрый, легкий и вкусный суп на обед

Сырный супчик с курицей и рисом depositphotos.com

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г

сыр плавленый — 400 г

картофель — 400 г

лук репчатый — 150 г

морковь — 150 г

рис —150 г

вода — 3 л

перец черный молотый

зелень

соль

Приготовление:

Залить куриное филе тремя литрами воды, подсолить, поперчить, проварить до готовности, достать мясо. Всыпать в кипящий бульон рис, проварить 10 минут, добавить кубики картофеля, тертую морковь, кубики лука, варить около 7 минут. Добавить порезанное мясо, варить супчик с курицей и рисом до полного размягчения картофеля, всыпать кусочки сыра, перемешать, убрать с плиты, подавать с зеленью.

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