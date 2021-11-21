Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г
  • сыр плавленый — 400 г
  • картофель — 400 г
  • лук репчатый — 150 г
  • морковь — 150 г
  • рис —150 г
  • вода — 3 л
  • перец черный молотый
  • зелень
  • соль

Приготовление:

  1. Залить куриное филе тремя литрами воды, подсолить, поперчить, проварить до готовности, достать мясо. Всыпать в кипящий бульон рис, проварить 10 минут, добавить кубики картофеля, тертую морковь, кубики лука, варить около 7 минут.
  2. Добавить порезанное мясо, варить супчик с курицей и рисом до полного размягчения картофеля, всыпать кусочки сыра, перемешать, убрать с плиты, подавать с зеленью.

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