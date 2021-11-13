Гуляш из индейки по-мексикански

Приготовьте рагу из тыквы, картофеля, кабачков и индейки, придав блюду мексиканский характер с помощью сальсы верде – зелёного мексиканского соуса на основе физалиса и зелёных перцев чили

Гуляш из индейки по-мексикански Pinterest