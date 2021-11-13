Гуляш из индейки по-мексикански
Приготовьте рагу из тыквы, картофеля, кабачков и индейки, придав блюду мексиканский характер с помощью сальсы верде – зелёного мексиканского соуса на основе физалиса и зелёных перцев чили
Ингредиенты:
- 700 гр. грудки индейки без кожи и кости
- 220 гр. некрупного картофеля с красной кожурой, тонко нарезанного
- 450 гр. мускатной тыквы, очищенной и нарезанной кубиками
- 2 небольших жёлтых кабачка или цуккини (примерно 220 гр.), нарезанных толстыми полукругами
- 2 ч. л. молотой зиры
- 2 ст. л. оливкового масла
- 8 больших веточек тимьяна или 1 ч. л. сушёного тимьяна
- 1 большая луковица, нарубленная
- 3/4 ст. готовой сальсы верде
- 1 ст. раскрошенных жареных кукурузных тортилий или кукурузных чипсов и дополнительно для подачи
Приготовление:
- Нарежьте индейку на кусочки размером 3-4 см. Посыпьте зирой, посолите и поперчите по вкусу. В казане или в большой кастрюле на сильном огне нагрейте оливковое масло. Добавьте тимьян, затем добавьте индейку и жарьте, пока мясо не подрумянится с одной стороны, примерно 3 минуты. Добавьте лук и жарьте, периодически помешивая, пока он не станет мягким, примерно 4 минуты.
- Вмешайте 5 ст. горячей воды, картофель, мускатную тыкву, цуккини, сальсу верде и кукурузную тортилью (тортилья растворится и поможет загустить бульон). Накройте крышкой и доведите до кипения, затем снимите крышку и варите при медленном кипении. Готовьте, пока овощи не станут мягкими и индейка будет готова, примерно 15 минут. Подавайте с дополнительными тостадами.
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