3 лучших рецепта сырников, которые исчезнут со стола за пару минут
Раскрываем все секреты классических и самых необычных сырников
1. Классические сырники с яйцом и мукой
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка сахара
- 1½–2 столовые ложки муки
Приготовление:
Соедините творог, яйцо и сахар. Масса должна быть однородной консистенции. Всыпьте в неё муку, тщательно перемешайте и начинайте жарить.
2. Сырники без яиц и муки
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 2 столовые ложки манной крупы
- 1–2 столовые ложки сахара
- щепотка соли
Приготовление:
Соедините творог, манку, сахар и соль. Оставьте массу настаиваться на 15–30 минут. Потом слепите и пожарьте сырники.
3. Сырники с бананом без яиц
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 1–2 столовые ложки манной крупы
- 1 столовая ложка муки
- 1 столовая ложка сахара
- 1 спелый банан
Приготовление:
Смешайте творог с манкой, мукой и сахаром. Пюрируйте или мелко натрите банан. Добавьте его к творогу и тщательно перемешайте. Готовьте на сковороде или в духовке.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: