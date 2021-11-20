Раскрываем все секреты классических и самых необычных сырников

1. Классические сырники с яйцом и мукой

Ингредиенты:

250 г творога

1 яйцо

1 столовая ложка сахара

1½–2 столовые ложки муки

Приготовление:

Соедините творог, яйцо и сахар. Масса должна быть однородной консистенции. Всыпьте в неё муку, тщательно перемешайте и начинайте жарить.

Классические сырники с яйцом и мукой depositphotos.com

2. Сырники без яиц и муки

Ингредиенты:

200 г творога

2 столовые ложки манной крупы

1–2 столовые ложки сахара

щепотка соли

Приготовление:

Соедините творог, манку, сахар и соль. Оставьте массу настаиваться на 15–30 минут. Потом слепите и пожарьте сырники.

Сырники без яиц и муки depositphotos.com

3. Сырники с бананом без яиц

Ингредиенты:

200 г творога

1–2 столовые ложки манной крупы

1 столовая ложка муки

1 столовая ложка сахара

1 спелый банан

Приготовление:

Смешайте творог с манкой, мукой и сахаром. Пюрируйте или мелко натрите банан. Добавьте его к творогу и тщательно перемешайте. Готовьте на сковороде или в духовке.

Сырники с бананом без яиц depositphotos.com

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