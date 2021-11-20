1. Классические сырники с яйцом и мукой

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1½–2 столовые ложки муки

Приготовление:

Соедините творог, яйцо и сахар. Масса должна быть однородной консистенции. Всыпьте в неё муку, тщательно перемешайте и начинайте жарить.

Классические сырники с яйцом и мукой
Классические сырники с яйцом и мукой
depositphotos.com

2. Сырники без яиц и муки

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 2 столовые ложки манной крупы
  • 1–2 столовые ложки сахара
  • щепотка соли

Приготовление:

Соедините творог, манку, сахар и соль. Оставьте массу настаиваться на 15–30 минут. Потом слепите и пожарьте сырники.

Сырники без яиц и муки
Сырники без яиц и муки
depositphotos.com

3. Сырники с бананом без яиц

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 1–2 столовые ложки манной крупы
  • 1 столовая ложка муки
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 спелый банан

Приготовление:

Смешайте творог с манкой, мукой и сахаром. Пюрируйте или мелко натрите банан. Добавьте его к творогу и тщательно перемешайте. Готовьте на сковороде или в духовке.

Сырники с бананом без яиц
Сырники с бананом без яиц
depositphotos.com

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