Кулинар показала, как быстро приготовить сырники в духовке

Сырники в духовке по рецепту Лизы Глинской instagram.com/lizaglinskaya

Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкуснейших сырников в духовке. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором рассказала, как в домашних условиях приготовить ресторанный десерт.

Рецепт сырников в духовке от Лизы Глинской

Ингредиенты для необычных сырников:

400 г творога (5-9%)⁣

50 г яйца ⁣

120 мл молока ⁣

40 г манной крупы ⁣

щепотка соли⁣

30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)⁣

Способ приготовления:

Сырники в духовке instagram.com/lizaglinskaya

Также Лиза Глинская опубликовала другие рецепты из творога, с которыми вы можете ознакомится листая карусель.

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