Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкуснейших сырников в духовке. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором рассказала, как в домашних условиях приготовить ресторанный десерт.

Рецепт сырников в духовке от Лизы Глинской

Ингредиенты для необычных сырников:

  • 400 г творога (5-9%)⁣
  • 50 г яйца ⁣
  • 120 мл молока ⁣
  • 40 г манной крупы ⁣
  • щепотка соли⁣
  • 30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)⁣

Способ приготовления:

Сырники в духовке
Сырники в духовке
instagram.com/lizaglinskaya

Также Лиза Глинская опубликовала другие рецепты из творога, с которыми вы можете ознакомится листая карусель. 

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