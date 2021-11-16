Сырники в духовке по рецепту Лизы Глинской
Кулинар показала, как быстро приготовить сырники в духовке
Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкуснейших сырников в духовке. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором рассказала, как в домашних условиях приготовить ресторанный десерт.
Рецепт сырников в духовке от Лизы Глинской
Ингредиенты для необычных сырников:
- 400 г творога (5-9%)
- 50 г яйца
- 120 мл молока
- 40 г манной крупы
- щепотка соли
- 30 г сахара (можно заменить медом, сиропом топинамбура, кленовым сиропом, коричневым сахаром)
Способ приготовления:
Также Лиза Глинская опубликовала другие рецепты из творога, с которыми вы можете ознакомится листая карусель.
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