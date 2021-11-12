Лучший рецепт ноября: штрудель с физалисом и хурмой
Ингредиенты
- Мука - 150 г
- Сахар - 80 г
- Масло растительное - 2 ст.л
- Вода - 80 мл
- Хурма - 1 шт
- Физалис - 100 г
- Масло сливочное - 90 г
- Панировочные сухари - 70 г
- Корица
- Грецкие орехи - 50 г
- Яичный желток
Способ приготовления
- Просеять муку через сито горкой, в центре которой сделать углубление. Влить в него растительное масло, тщательно перемешать, влить 80 мл воды и замесить тесто.
- Скатать его в шар, смазать растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут.
- Спелую хурму и физалис бланшировать в кипятке 30 секунд. Отделить плоды от кожуры, полученную мякоть мелко нарезать.
- Растопить на сковороде 60 г сливочного масла и обжарить в нем панировочные сухари.
- Нагреть духовку до 180 градусов. Тесто очень тонко раскатать в форме прямоугольного пласта. Поверхность теста смазать растопленным сливочным маслом (20 г) и посыпать панировочными сухарями.
- Мякоть физалиса и хурмы смешать с сахаром, орехами и корицей. Начинку равномерно распределить по краю теста, оставив третью часть теста свободной.
- Свернуть рулет и защипать края. Смазать штрудель со всех сторон яичным желтком.
- Противень застелить пергаментной бумагой, смазанной сливочным маслом.
- Положить штрудель на противень швом вниз и выпекать в духовке в течение 30 минут до образования легкой золотистой корочки.
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