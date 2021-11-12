Штрудель из хурмы и физалиса

Ингредиенты

Мука - 150 г

Сахар - 80 г

Масло растительное - 2 ст.л

Вода - 80 мл

Хурма - 1 шт

Физалис - 100 г

Масло сливочное - 90 г

Панировочные сухари - 70 г

Корица

Грецкие орехи - 50 г

Яичный желток

Способ приготовления

Просеять муку через сито горкой, в центре которой сделать углубление. Влить в него растительное масло, тщательно перемешать, влить 80 мл воды и замесить тесто. Скатать его в шар, смазать растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут. Спелую хурму и физалис бланшировать в кипятке 30 секунд. Отделить плоды от кожуры, полученную мякоть мелко нарезать. Растопить на сковороде 60 г сливочного масла и обжарить в нем панировочные сухари. Нагреть духовку до 180 градусов. Тесто очень тонко раскатать в форме прямоугольного пласта. Поверхность теста смазать растопленным сливочным маслом (20 г) и посыпать панировочными сухарями. Мякоть физалиса и хурмы смешать с сахаром, орехами и корицей. Начинку равномерно распределить по краю теста, оставив третью часть теста свободной. Свернуть рулет и защипать края. Смазать штрудель со всех сторон яичным желтком. Противень застелить пергаментной бумагой, смазанной сливочным маслом. Положить штрудель на противень швом вниз и выпекать в духовке в течение 30 минут до образования легкой золотистой корочки.

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