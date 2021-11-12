Ингредиенты

  • Мука - 150 г
  • Сахар - 80 г
  • Масло растительное - 2 ст.л
  • Вода - 80 мл
  • Хурма - 1 шт
  • Физалис - 100 г
  • Масло сливочное - 90 г
  • Панировочные сухари - 70 г
  • Корица
  • Грецкие орехи - 50 г
  • Яичный желток

Способ приготовления

  1. Просеять муку через сито горкой, в центре которой сделать углубление. Влить в него растительное масло, тщательно перемешать, влить 80 мл воды и замесить тесто.
  2. Скатать его в шар, смазать растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут.
  3. Спелую хурму и физалис бланшировать в кипятке 30 секунд. Отделить плоды от кожуры, полученную мякоть мелко нарезать.
  4. Растопить на сковороде 60 г сливочного масла и обжарить в нем панировочные сухари.
  5. Нагреть духовку до 180 градусов. Тесто очень тонко раскатать в форме прямоугольного пласта. Поверхность теста смазать растопленным сливочным маслом (20 г) и посыпать панировочными сухарями.  
  6. Мякоть физалиса и хурмы смешать с сахаром, орехами и корицей. Начинку равномерно распределить по краю теста, оставив третью часть теста свободной. 
  7. Свернуть рулет и защипать края. Смазать штрудель со всех сторон яичным желтком. 
  8. Противень застелить пергаментной бумагой, смазанной сливочным маслом. 
  9. Положить штрудель на противень швом вниз и выпекать в духовке в течение 30 минут до образования легкой золотистой корочки.

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