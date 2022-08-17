Сырная тыковка: бри запеченный в тесте
Запеченный бри — одна из любимых закусок на все времена, а если запечь бри в тесте в форме тыквы, то получится не только красиво, а и очень вкусно!
Ингредиенты
- 1 лист слоеного теста
- круглый сыр бри
- 2 ст. л. тыквенного масла
- шпагат
- красный и желтый пищевой краситель
- 1 взбитый яичный белок
- свежие листья шалфея
- 1 ниточка сыра «косичка»
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
- Нарежьте шпагат 5 веревочек и выложите их их в виде паутины на противне.
- Слоеное тесто разверните и выложите по центру шпагата.
- В центре теста положите бри, затем равномерно распределите тыквенное масло поверх сыра.
- Углы слоеного теста доведите до середины, аккуратно защипывая края, чтобы закрыть все отверстия. Обвяжите противоположные концы шпагата вокруг центра, затем переверните все так, чтобы более аккуратная сторона оказалась сверху.
- В небольшой миске взбейте яичный белок с 3 каплями желтого пищевого красителя и 1 каплей красного пищевого красителя.
- Слегка смажьте им поверхность слоеного теста. Выпекать до золотистого цвета, около 20 минут.
- Когда тесто немного остынет, осторожно разрежьте и удалите нити.
- Чтобы украсить тыквенный бри, сделайте небольшую прорезь в центре сверху и поместите сырную соломку в качестве «стебля», а также веточку шалфея в качестве «листа». Подавайте с крекерами.
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