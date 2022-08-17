Ингредиенты

  • 1 лист слоеного теста
  • круглый сыр бри 
  • 2 ст. л. тыквенного масла
  • шпагат
  • красный и желтый пищевой краситель
  • 1 взбитый яичный белок
  • свежие листья шалфея
  • 1 ниточка сыра «косичка»

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Нарежьте шпагат 5 веревочек и выложите их их в виде паутины на противне. 
  3. Слоеное тесто разверните и выложите по центру шпагата.
  4. В центре теста положите бри, затем равномерно распределите тыквенное масло поверх сыра. 
  5. Углы слоеного теста доведите до середины, аккуратно защипывая края, чтобы закрыть все отверстия. Обвяжите противоположные концы шпагата вокруг центра, затем переверните все так, чтобы более аккуратная сторона оказалась сверху.
  6. В небольшой миске взбейте яичный белок с 3 каплями желтого пищевого красителя и 1 каплей красного пищевого красителя. 
  7. Слегка смажьте им поверхность слоеного теста. Выпекать до золотистого цвета, около 20 минут.
  8. Когда тесто немного остынет, осторожно разрежьте и удалите нити. 
  9. Чтобы украсить тыквенный бри, сделайте небольшую прорезь в центре сверху и поместите сырную соломку в качестве «стебля», а также веточку шалфея в качестве «листа». Подавайте с крекерами. 

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