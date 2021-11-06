Паста с песто от Джейми Оливера
В этой великолепной пасте найдет применение все, что есть в холодильнике — подсохший хлеб, слегка залежавшиеся помидоры, пучок зелени, который надо немедленно использовать. А получится сытный ужин для всей семьи
Ингредиенты:
- 300 г пасты, лучше фузилли, фарфалле или ореккьете
- оливковое масло
- 2 ломтика черствого белого хлеба
- 2 ломтика сырого бекона
- соль, свежемолотый черный перец
Для песто:
- 100 г орехов (миндальных или фундука)
- 1 пучок базилика
- 2 зубчика чеснока
- 50 г твердого сыра
- 400 г помидоров черри
Приготовление:
- Отварите пасту в большом количестве кипящей подсоленной воды до состояния «аль денте» (время приготовления смотрите на упаковке). Слейте воду, 200 мл воды от пасты сохраните.
- Для песто орехи обжарьте и измельчите в блендере вместе с базиликом (несколько листиков оставьте для украшения) и 1 зубчиком чеснока. Выложите в большую миску, добавьте 1 ст. л. оливкового масла, перемешайте.
- Сыр мелко натрите, помидоры нарежьте на четвертинки. Выложите в миску к песто, заправьте еще 2 ст. л. оливкового масла и перемешайте.
- Хлебный мякиш измельчите в блендере.
- Бекон измельчите и жарьте на хорошо разогретой сухой сковороде 3 мин., до хруста. Добавьте немного масла, измельченный зубчик чеснока, хлебную крошку. Готовьте, помешивая, 5 мин., пока крошка не станет золотистой.
- Смешайте пасту и песто, добавьте сохраненную после варки воду. Посыпьте хрустящей крошкой с беконом, перцем, украсьте базиликом и сразу подавайте.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: