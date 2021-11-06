Паста с песто от Джейми Оливера

В этой великолепной пасте найдет применение все, что есть в холодильнике — подсохший хлеб, слегка залежавшиеся помидоры, пучок зелени, который надо немедленно использовать. А получится сытный ужин для всей семьи

Паста с песто от Джейми Оливера Pinterest