Ингредиенты:

  • 300 г пасты, лучше фузилли, фарфалле или ореккьете
  • оливковое масло
  • 2 ломтика черствого белого хлеба
  • 2 ломтика сырого бекона
  • соль, свежемолотый черный перец

Для песто:

  • 100 г орехов (миндальных или фундука)
  • 1 пучок базилика
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г твердого сыра
  • 400 г помидоров черри

Приготовление:

  1. Отварите пасту в большом количестве кипящей подсоленной воды до состояния «аль денте» (время приготовления смотрите на упаковке). Слейте воду, 200 мл воды от пасты сохраните.
  2. Для песто орехи обжарьте и измельчите в блендере вместе с базиликом (несколько листиков оставьте для украшения) и 1 зубчиком чеснока. Выложите в большую миску, добавьте 1 ст. л. оливкового масла, перемешайте.
  3. Сыр мелко натрите, помидоры нарежьте на четвертинки. Выложите в миску к песто, заправьте еще 2 ст. л. оливкового масла и перемешайте.
  4. Хлебный мякиш измельчите в блендере.
  5. Бекон измельчите и жарьте на хорошо разогретой сухой сковороде 3 мин., до хруста. Добавьте немного масла, измельченный зубчик чеснока, хлебную крошку. Готовьте, помешивая, 5 мин., пока крошка не станет золотистой.
  6. Смешайте пасту и песто, добавьте сохраненную после варки воду. Посыпьте хрустящей крошкой с беконом, перцем, украсьте базиликом и сразу подавайте.

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