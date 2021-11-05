Ингредиенты

  • луковица - 1 большая, мелко нарезанная
  • чеснок - 1 зубчик, измельченный
  • масло сливочное
  • красный винный уксус  - 1 ст. л
  • нарезанные помидоры  - 2 шт
  • фасоль -  200 г  
  • петрушка или базилик  -  листья крупно нарезанные
  • тосты - 4 ломтика, поджаренные
  • пармезан  

Приготовление

  1. Обжарьте лук и чеснок на масле до мягкости. Добавьте уксус и тушите, пока он не испарится. 
  2. Добавьте помидоры и немного воды и тушите 10 минут. Добавьте фасоль и готовьте еще 10 мин. Добавьте зелень
  3. Смажьте тосты маслом и выложите сверху бобы. Сверху добавьте тертого пармезана.

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