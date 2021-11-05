Полезные углеводы: аппетитные тосты с фасолью
Вегетарианский низкокалорийный рецепт поможет сделать тосты с фасолью немного шикарнее. А главное, что приготовление займет всего 20 минут
Ингредиенты
- луковица - 1 большая, мелко нарезанная
- чеснок - 1 зубчик, измельченный
- масло сливочное
- красный винный уксус - 1 ст. л
- нарезанные помидоры - 2 шт
- фасоль - 200 г
- петрушка или базилик - листья крупно нарезанные
- тосты - 4 ломтика, поджаренные
- пармезан
Приготовление
- Обжарьте лук и чеснок на масле до мягкости. Добавьте уксус и тушите, пока он не испарится.
- Добавьте помидоры и немного воды и тушите 10 минут. Добавьте фасоль и готовьте еще 10 мин. Добавьте зелень
- Смажьте тосты маслом и выложите сверху бобы. Сверху добавьте тертого пармезана.
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