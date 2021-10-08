Три грибных рецепта от мировых звёзд
Суп-пюре от Дженнифер Энистон, Жульен с грибами от Монатика и рецепт от Вуди Аллена - любимые рецепты мировых звезд
Грибной суп-пюре с крутонами от Дженнифер Энистон
Ингредиенты
- Шампиньоны - 500 г
- Сливочное масло - 1 ст.л
- Оливковое масло - 1 ст.л
- Крупная луковица – 1 шт
- Рубленый чеснок - 3 зубчика
- Сухое белое вино - 1/2 стак
- Тимьян - 1 веточка
- Куриный бульон - 1,7 л
- Свежемолотый черный перец - 1/2 ч.л
- Любой твердый сыр - 6–8 ломтиков
- Гренки-крутоны - по 4–5 шт. на порцию
- Соль - по вкусу
Способ приготовления
- Растопить сливочное масло в кастрюле, в которой будет вариться суп, добавить оливковое масло. Пассеровать лук со щепоткой соли до золотистого цвета.
- Добавить мелко нарезанные грибы, рубленый чеснок, вино и веточку тимьяна, тушить, пока вино не испарится.
- Добавить куриный бульон, немного соли и черный молотый перец. Готовить при умеренном кипении с неплотно прилегающей крышкой приблизительно 30 минут.
- Удалить веточку тимьяна. Измельчить суп блендером до состояния пюре, разлить по порционным горшочкам. Положить в каждый горшочек 4–5 крутонов и по одному ломтику сыра.
- Поставить суп в прогретую духовку, чтобы сыр расплавился, и подавать к столу.
Жюльен с грибами от Монатика
Ингредиенты
- Куриное филе — 150 г
- Шампиньоны — 150 г
- Лук репчатый — 80 г (для тушения) + 145 г (для бульона)
- Сыр твердый («Гауда») — 60 г
- Подсолнечное масло (рафинированное) — 15 мл
- Сливочное масло — 15 г
- Соль — 2 ч.л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Душистый перец — 1 горошина
- Гвоздика — 1 бутон
- Белое сухое вино — 50 мл
Способ приготовления
- Филе курицы отварите в кипятке, добавьте лук, соль, перец, лавровые листья и гвоздику.
- Мелко нарежьте оставшийся лук и шампиньоны.
- Потушите лук в смеси из растительного и сливочного масла 15 минут.
- Затем добавьте белое сухое вино и тушите еще 5 минут.
- Выложите лук на салфетку.
- На отдельной сковороде слегка подсушите шампиньоны.
- Отдельно в миске смешайте нарезанное филе, грибы и лук, залейте соусом "Бешамель" и размешайте.
- Разложите жульен по кокотницам или порционным керамическим формочкам и щедро посыпьте натертым сыром.
- Запекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке 10-15 минут.
Рецепт Вуди Аллена: грибной суп
Ингредиенты
- Шампиньоны - 500 г
- Лук - 2 шт
- Сельдерей - 1/3 корня
- Петрушка - 1/2 корня
- Растительное масло - 3 ст.л
- Картофель - 4 шт
- Петрушка для украшения - 20 г
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
- Горячая вода - 1,5 стакана
Способ приготовления
- Шампиньоны очистите, нарежьте небольшими кубиками.
- Лук мелко нарежьте.
- Коренья вымойте, очистите и натрите на крупной терке.
- В сотейнике разогрейте растительное масло и жарьте лук несколько минут.
- Затем добавьте коренья и жарьте еще 5 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте подготовленные грибы и жарьте еще 7 минут.
- Влейте 1,5 стакана горячей воды и тушите под крышкой на маленьком огне 5 минут.
- Картофель нарежьте маленькими кубиками.
- Положите в сотейник к грибам с кореньями и варите 15 минут.
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