Три грибных рецепта от мировых звёзд

Грибной суп-пюре с крутонами от Дженнифер Энистон

Ингредиенты

  • Шампиньоны - 500 г
  • Сливочное масло - 1 ст.л
  • Оливковое масло - 1 ст.л
  • Крупная луковица – 1 шт
  • Рубленый чеснок - 3 зубчика
  • Сухое белое вино - 1/2 стак
  • Тимьян - 1 веточка
  • Куриный бульон - 1,7 л
  • Свежемолотый черный перец - 1/2 ч.л
  • Любой твердый сыр - 6–8 ломтиков
  • Гренки-крутоны - по 4–5 шт. на порцию
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления

  1. Растопить сливочное масло в кастрюле, в которой будет вариться суп, добавить оливковое масло. Пассеровать лук со щепоткой соли до золотистого цвета.
  2. Добавить мелко нарезанные грибы, рубленый чеснок, вино и веточку тимьяна, тушить, пока вино не испарится.
  3. Добавить куриный бульон, немного соли и черный молотый перец. Готовить при умеренном кипении с неплотно прилегающей крышкой приблизительно 30 минут.
  4. Удалить веточку тимьяна. Измельчить суп блендером до состояния пюре, разлить по порционным горшочкам. Положить в каждый горшочек 4–5 крутонов и по одному ломтику сыра.
  5. Поставить суп в прогретую духовку, чтобы сыр расплавился, и подавать к столу.

Жюльен с грибами от Монатика

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Ингредиенты

  • Куриное филе — 150 г
  • Шампиньоны — 150 г
  • Лук репчатый — 80 г (для тушения) + 145 г (для бульона)
  • Сыр твердый («Гауда») — 60 г
  • Подсолнечное масло (рафинированное) — 15 мл
  • Сливочное масло — 15 г
  • Соль — 2 ч.л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Душистый перец — 1 горошина
  • Гвоздика — 1 бутон
  • Белое сухое вино — 50 мл

Способ приготовления

  1. Филе курицы отварите в кипятке, добавьте лук, соль, перец, лавровые листья и гвоздику. 
  2. Мелко нарежьте оставшийся лук и шампиньоны.
  3. Потушите лук в смеси из растительного и сливочного масла 15 минут. 
  4. Затем добавьте белое сухое вино и тушите еще 5 минут. 
  5. Выложите лук на салфетку.
  6. На отдельной сковороде слегка подсушите шампиньоны.
  7. Отдельно в миске смешайте нарезанное филе, грибы и лук, залейте соусом "Бешамель" и размешайте.
  8. Разложите жульен по кокотницам или порционным керамическим формочкам и щедро посыпьте натертым сыром.
  9. Запекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке 10-15 минут.

Рецепт Вуди Аллена: грибной суп

Три грибных рецепта от мировых звёзд
Три грибных рецепта от мировых звёзд
pinterest.com

Ингредиенты

  • Шампиньоны - 500 г
  • Лук - 2 шт
  • Сельдерей - 1/3 корня
  • Петрушка - 1/2 корня
  • Растительное масло - 3 ст.л
  • Картофель - 4 шт
  • Петрушка для украшения - 20 г
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу
  • Горячая вода - 1,5 стакана

Способ приготовления

  1. Шампиньоны очистите, нарежьте небольшими кубиками.
  2. Лук мелко нарежьте. 
  3. Коренья вымойте, очистите и натрите на крупной терке. 
  4. В сотейнике разогрейте растительное масло и жарьте лук несколько минут. 
  5. Затем добавьте коренья и жарьте еще 5 минут, постоянно помешивая. 
  6. Добавьте подготовленные грибы и жарьте еще 7 минут. 
  7. Влейте 1,5 стакана горячей воды и тушите под крышкой на маленьком огне 5 минут.
  8. Картофель нарежьте маленькими кубиками.
  9. Положите в сотейник к грибам с кореньями и варите 15 минут. 

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