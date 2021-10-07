ТОП-5 лучших рецепта блюд из маслят
Что приготовить из маслят, кроме консервации? Вариантов много - можно приготовить вкусное жаркое, суп и даже котлеты
Маслята соленые
Ингредиенты:
- маслята – 1 кг
- соль – 2 ст. л.
- вода – 1 ст.
- перец горошком – 5 шт.
- гвоздика – 3 шт.
- корица – 1 ч. л.
- лист черной смородины – 2 шт.
Способ приготовления:
- Маслята очистите, вымойте, отделите ножки от шляпок. Шляпки и ножки порежьте на кусочки одинакового размера.
- Одну кастрюлю подготовьте для шляпок, вторую – для ножек. В обе кастрюли налейте воду, добавьте соль и поставьте на огонь. Варите шляпки и ножки маслят по 20 минут, регулярно перемешивая.
- После закипания следите за пеной, снимайте ее. После варки добавьте в кастрюлю перец, лавровый лист, гвоздику, корицу.
- Готовые к засолке маслята уложите в горячие стерилизованные банки, на дно которых уложены листья черной смородины, закройте и остудите.
- Храните засоленные маслята в прохладном темном месте 45 дней, затем можно подавать к столу.
Котлеты из маслят
- маслята – 1 кг
- яйца – 3 шт.
- соль – 1 ч. л.
- перец – 1 г
- масло растительное – 50 мл
Способ приготовления:
- Грибы очистите от пленочки на шляпке и грязи. Отделите шляпки от ножек. Для жарки понадобятся только шляпки.
- Соедините яйца, соль, перец. Хорошо взбейте вилкой. В кляр опустите шляпку гриба.
- Выложите шляпки на сковороду с нагретым подсолнечным маслом. Обжаривайте на среднем огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.
Маслята в сметане
- маслята – 300–400 г
- масло сливочное для жарки
- сметана – 2–3 ст. л.
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Способ приготовления:
- Маслята почистите и порежьте на небольшие кусочки. В сковороду налейте небольшое количество воды, добавьте соли, доведите до кипения.
- Как только вода закипит, положите маслята в кипящую воду. Варите не более 20 минут, отбросьте на дуршлаг.
- В сковороду к вареным маслятам добавьте немного сливочного масла. И обжаривайте грибы, не давая им особо подрумянится.
- В обжаренные грибы добавьте сметану, посолите, поперчите, хорошо перемешайте.
Суп из маслят
- маслята – 300 г
- вода/бульон – 2 л
- картофель – 500–700 г
- лук репчатый – 200 г
- сельдерей – 200 г
- морковь – 140 г
- масло сливочное/растительное – 2 ст. л.
- сметана для подачи
- специи по вкусу
- зелень по вкусу
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите промытые и очищенные грибы. Крупные грибы порежьте на более мелкие кусочки, отделяя шляпки от ножек. Выложите в сковороду с предварительно разогретым растительным маслом и обжарьте.
- В кипящий бульон (или воду) опустите лук, морковь, сельдерей, нарезанный кубиками среднего размера картофель, лавровый лист, соль, специи. Варите около 25–30 минут.
- За 10 минут до готовности опустите прожаренные грибы. А за 5 минут до окончания приготовления добавьте зелень и сметану. Оставьте настояться. Подавайте с чесночными гренками.
Жаркое с маслятами
- маслята – 300 г
- картофель – 10 шт.
- лук репчатый – 2 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Способ приготовления:
- Чтобы приготовить жаркое с маслятами грибы тщательно промойте, почистите и нарежьте небольшими кусочками. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- На сливочном масле жарьте грибы в течение 9–10 минут, далее добавьте лук и тушите еще 10 минут. Добавьте сметану и через минуты 3–4 уберите с огня. Картошку очистите, промойте и нарежьте кусочками среднего размера.
- В горшочки насыпьте резаный картофель чуть меньше половины емкости горшочка. Разложите грибы, а сверху до полного добавьте еще картофель. Посолите, поперчите. Готовьте при 180°С примерно минут 50. Жаркое с маслятами подавайте со сметаной, посыпав зеленью.
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