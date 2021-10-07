Маслята соленые 

Ингредиенты:

  • маслята – 1 кг
  • соль – 2 ст. л.
  • вода – 1 ст.
  • перец горошком – 5 шт.
  • гвоздика – 3 шт.
  • корица – 1 ч. л.
  • лист черной смородины – 2 шт.

Способ приготовления: 

  1. Маслята очистите, вымойте, отделите ножки от шляпок. Шляпки и ножки порежьте на кусочки одинакового размера.
  2. Одну кастрюлю подготовьте для шляпок, вторую – для ножек. В обе кастрюли налейте воду, добавьте соль и поставьте на огонь. Варите шляпки и ножки маслят по 20 минут, регулярно перемешивая.
  3. После закипания следите за пеной, снимайте ее. После варки добавьте в кастрюлю перец, лавровый лист, гвоздику, корицу.
  4. Готовые к засолке маслята уложите в горячие стерилизованные банки, на дно которых уложены листья черной смородины, закройте и остудите.
  5. Храните засоленные маслята в прохладном темном месте 45 дней, затем можно подавать к столу.

Котлеты из маслят

Котлеты из маслят
Котлеты из маслят
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Ингредиенты:       

  • маслята – 1 кг
  • яйца – 3 шт.
  • соль – 1 ч. л.
  • перец – 1 г
  • масло растительное – 50 мл

Способ приготовления:

  1. Грибы очистите от пленочки на шляпке и грязи.  Отделите шляпки от ножек. Для жарки понадобятся только шляпки.
  2. Соедините яйца, соль, перец. Хорошо взбейте вилкой. В кляр опустите шляпку гриба.
  3. Выложите шляпки на сковороду с нагретым подсолнечным маслом. Обжаривайте на среднем огне под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки.

Маслята в сметане

Маслята в сметане
Маслята в сметане
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Ингредиенты:

  • маслята – 300–400 г
  • масло сливочное для жарки
  • сметана – 2–3 ст. л.
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Маслята почистите и порежьте на небольшие кусочки. В сковороду налейте небольшое количество воды, добавьте соли, доведите до кипения.
  2. Как только вода закипит, положите маслята в кипящую воду. Варите не более 20 минут, отбросьте на дуршлаг.
  3. В сковороду к вареным маслятам добавьте немного сливочного масла. И обжаривайте грибы, не давая им особо подрумянится.
  4. В обжаренные грибы добавьте сметану, посолите, поперчите, хорошо перемешайте.

Суп из маслят

Суп из маслят
Суп из маслят
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Ингредиенты:

  • маслята – 300 г
  • вода/бульон – 2 л
  • картофель – 500–700 г
  • лук репчатый – 200 г
  • сельдерей – 200 г
  • морковь – 140 г
  • масло сливочное/растительное – 2 ст. л.
  • сметана для подачи
  • специи по вкусу
  • зелень по вкусу
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Отварите промытые и очищенные грибы. Крупные грибы порежьте на более мелкие кусочки, отделяя шляпки от ножек. Выложите в сковороду с предварительно разогретым растительным маслом и обжарьте.
  2. В кипящий бульон (или воду) опустите лук, морковь, сельдерей, нарезанный кубиками среднего размера картофель, лавровый лист, соль, специи. Варите около 25–30 минут.
  3. За 10 минут до готовности опустите прожаренные грибы. А за 5 минут до окончания приготовления добавьте зелень и сметану. Оставьте настояться. Подавайте с чесночными гренками.

Жаркое с маслятами

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Ингредиенты:

  • маслята – 300 г
  • картофель – 10 шт.
  • лук репчатый – 2 шт.
  • сметана – 3 ст. л.
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Чтобы приготовить жаркое с маслятами грибы тщательно промойте, почистите и нарежьте небольшими кусочками. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  2. На сливочном масле жарьте грибы в течение 9–10 минут, далее добавьте лук и тушите еще 10 минут. Добавьте сметану и через минуты 3–4 уберите с огня. Картошку очистите, промойте и нарежьте кусочками среднего размера.
  3. В горшочки насыпьте резаный картофель чуть меньше половины емкости горшочка. Разложите грибы, а сверху до полного добавьте еще картофель. Посолите, поперчите. Готовьте при 180°С примерно минут 50. Жаркое с маслятами подавайте со сметаной, посыпав зеленью.

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