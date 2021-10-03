Рецепт дня: домашние хот-доги для всей семьи
Хот-доги любят и дети, так что это блюдо отлично подойдет для всей семьи, а ингредиенты каждый сможет выбрать, исходя из своих предпочтений
Ингредиенты:
- сосиски для гриля — 8 шт.
- булочки для хот-догов — 8 шт.
- соленые огурцы — 2 шт.
- помидоры — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- зеленый салат — 1 пучок
- горчица — по вкусу
- кетчуп — по вкусу
Приготовление:
- Сначала мы советуем подготовить все наполнители для хот-дога: нарезать на тонкие кружочки помидоры, огурцы и лук. Вы можете использовать свои любимые овощи и зелень: болгарский перец, петрушку и укроп, оливки, морковку по-корейски или перцы халапеньо.
Читайте также: Осенний пикник: 3 блюда, которые можно приготовить на мангалеНа гриле или на обычной сковороде поджарьте сосиски. На соседней сковороде или решетке прогрейте булочки. Для этого разрежьте булочки вдоль, но не прорезайте до конца. Аккуратно разверните булочки и положите на горячую поверхность сковороды. 2–3 минут будет достаточно.
- Начинаем собирать хот-доги: сдобрите булочку соусом, затем выложите листья зеленого салата, кружочки овощей и сосиску.
- Сверху полейте кетчупом и горчицей.
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