«Не делай маме нервы» или как приготовить вкусный еврейский обед
Собрали три отличных рецептов традиционных еврейских блюд. С ними все будет тов!
Гефилте-Фиш - фаршированная рыба
Ингредиенты
- Филе рыбы - 700 г
- Лук репчатый +шелуха - 1–2 шт.
- Булка - 150 г
- Яйцо - 1–2 шт.
- Масло растительное - 2 ст. л. в фарш+2 ст. л. в бульон
- Морковь - 1 шт.
- Свекла - 1 шт.
- Перец
- Соль
- Сахар - 1/2 ст. л. в фарш+1/2 ст. л. в бульон
Способ приготовления
- Рыбу нужно разрезать на порционные кусочки(предварительно тщательно почистить, но не потрошить).
- Потроха удалятся, когда вы рыбу нарежете. Каждый кусочек получается цельным, т.е. разреза по брюшку не будет.
- Из каждого кусочка нужно вырезать филе, оставив только шкурку.
- Можно взять уже готовое филе толстолобика со шкурой. Выбрать косточки, филе отделить от шкурки, шкурку нарезать на небольшие "ленты".
- Филе дважды перемолоть через мясорубку с одной большой луковицей и булочкой, вымоченной в воде.
- Добавить черный перец, соль и сахар.
- В фарш также положить 2 ст.л. растительного масла и влить постепенно, все время хорошо вымешивая, четверть стакана воды.
- Сделать из фарша тефтельки. Каждую тефтельку положить на ленту из шкуры и обвернуть в нее.
- Посуду с антипригарным покрытием выстелить слоем свеклы и моркови (резать пластинами). И луковой шелухой.
Во многих рецептах в фарш и в кастрюлю кладут много лука. Из-за этого может получится горько.
- Тефтельки выкладываем сверху. Заливаем водой так, чтоб была чуть выше рыбы. Если сразу не долили, не страшно. Все равно через час воду (1 стакан) нужно добавлять.
- Посолили, поперчили и положили сахар. Моя мама никогда кастрюлю крышкой не накрывала. Некоторые накрывают, но я делаю, как меня учили. И еще - все кусочки должны лежать рядышком, не друг на друге. Поставили на средний огонь, пусть закипит, а затем огонь уменьшили и варите часа 2-2,5 на небольшом огне (должна томиться).
Еврейские голубцы «Холишкес»
Холишкес или голубцы по-еврейски очень древнее и готовят его по разнообразным рецептам в еврейских общинах Среднего Востока, Европы. Начинка их призвана символизировать изобилие.
Ингредиенты
- Постный говяжий фарш – 1 кг
- Длиннозернистый рис – 75 г
- Лук репчатый – 4 головки (2 на шинковку, 2 на резку кольцами)
- Зубчики чеснока – 5-8 шт. мелко нашинкованных
- Яйца – 2 шт.
- Вода - 3 ст. л.
- Большой кочан белокочанной капусты – 1 шт.
- Банки по 400г консервированных нарубленных помидоров – 2 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Белый винный или яблочный уксус либо лимонный сок – 3 ст. л.
- Молотая корица - по вкусу
- Соль и молотый черный перец - по вкусу
- Дольки лимона для сервировки
Способ приготовления
- Возьмите говяжий фарш, отваренный рис, 1 ч. л. соли, перец, нашинкованный репчатый лук (2 головки) и чеснок. Все это тщательно перемешайте. Яйцо взбейте с водой. Добавьте к фаршу взбитое яйцо. Все это еще раз тщательно перемешайте и охладите.
- В большую кастрюлю налейте воды и закипятите воду. В это время вырежьте из капусты кочерыжку. Кочан без кочерыжки опускайте в кипящую воду и бланшируйте 1-2 минуты. Вынув капусту из воды, вы легко отделите несколько капустных листьев. Далее повторно бланшируете капусту и отделяете листья до тех пор, пока на кочане не останется ни одного листа.
- Накалите духовку до 150°С. Из фарша слепите котлетки овальной формы, размеры которых не будут превышать небольшой лимон. Котлетки заверните в один или два капустных листа. Руководствуйтесь тем правилом, что котлетка должна быть полностью покрыта капустными листьями.
- На дно огнеупорной формы выкладывайте холишкес или голубцы по-еврейски. Голубцы перемежайте с кольцами репчатого лука. Сверху холишкес или голубцы по-еврейски полейте помидорами. Добавляйте сахар, уксус, лимонный сок, соль, перец и корицу. Емкость с холишкес или голубцами по-еврейски накройте крышкой и запекайте в течение 2 часов.
- При выпекании холишкес или голубцов по-еврейски не забудьте достать их из духовки 2, а то и три раза и полить томатным соусом по мере необходимости. Хотя, кашу маслом не испортить.
- Когда вы увидите, что голубцы тушатся уже 2 часа, то снимите с них крышку. В таком положении тушите их в духовке в течение 30 – 60 минут. Готовность холишкес или голубцов по-еврейски можно определить по тому, что томатный соус загустел и слегка подрумянился сверху.
Салат луковый «Еврейский»
Ингредиенты
- Лук репчатый - 2 шт.
- Яйца вареные - 3 шт.
- Острый сыр - 150 г
- Яблоко кислых сортов - 1 шт.
- Майонез - по вкусу
Способ приготовления
- Луковицы нарежьте тонкими полукольцами, выложите в миску или кастрюлю и залейте крутым кипятком. Через пару минут слейте воду.
- На дно широкой миски выложите лук, слой смажьте майонезом.
- Сверху потрите яйца на крупной или мелкой терке. Слой яйца также смажьте майонезом.
- На майонез натрите сыр, и снова - майонез. Сверху потрите яблоко на крупной терке.
Куриный бульон от простуды
Ингредиенты
- Вода - 3,5 - 4 л
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 3 дольки
- Морковь - 2 шт.
- Петрушка - 1 корень
- Сельдерей - 1 корень
- Душистый перец - 4-5 горошин
- Уксус - 1 ст.л.
- Соль - 1 ст.л.
Способ приготовления
- В кастрюлю влейте воду, добавьте курицу с луком, уксус.
- Доведите до кипения, снимите пенку, уменьшите огонь до минимального.
- Положите все оставшиеся ингредиенты и варите 2-3 часа.
- Затем все овощи достаньте, бульон процедите и оставьте лишь курицу.
- Заправьте бульон лапшой, белой фасолью или половинкой крутого яйца. Также можно использовать морковь из бульона.
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