Гефилте-Фиш - фаршированная рыба

Ингредиенты

  • Филе рыбы - 700 г 
  • Лук репчатый +шелуха - 1–2 шт.
  • Булка - 150 г
  • Яйцо - 1–2 шт.
  • Масло растительное - 2 ст. л. в фарш+2 ст. л. в бульон
  • Морковь - 1 шт.
  • Свекла - 1 шт.
  • Перец 
  • Соль 
  • Сахар - 1/2 ст. л. в фарш+1/2 ст. л. в бульон

Способ приготовления

  1. Рыбу нужно разрезать на порционные кусочки(предварительно тщательно почистить, но не потрошить).
  2. Потроха удалятся, когда вы рыбу нарежете. Каждый кусочек получается цельным, т.е. разреза по брюшку не будет.
  3. Из каждого кусочка нужно вырезать филе, оставив только шкурку.
  4. Можно взять уже готовое филе толстолобика со шкурой. Выбрать косточки, филе отделить от шкурки, шкурку нарезать на небольшие "ленты".
  5. Филе дважды перемолоть через мясорубку с одной большой луковицей и булочкой, вымоченной в воде.
  6. Добавить черный перец, соль и сахар. 
  7. В фарш также положить 2 ст.л. растительного масла и влить постепенно, все время хорошо вымешивая, четверть стакана воды.
  8. Сделать из фарша тефтельки. Каждую тефтельку положить на ленту из шкуры и обвернуть в нее. 
  9. Посуду с антипригарным покрытием выстелить слоем свеклы и моркови (резать пластинами). И луковой шелухой.

    Во многих рецептах в фарш и в кастрюлю кладут много лука. Из-за этого может получится горько.

  10. Тефтельки выкладываем сверху. Заливаем водой так, чтоб была чуть выше рыбы. Если сразу не долили, не страшно. Все равно через час воду (1 стакан) нужно добавлять.
  11. Посолили, поперчили и положили сахар. Моя мама никогда кастрюлю крышкой не накрывала. Некоторые накрывают, но я делаю, как меня учили. И еще - все кусочки должны лежать рядышком, не друг на друге. Поставили на средний огонь, пусть закипит, а затем огонь уменьшили и варите часа 2-2,5 на небольшом огне (должна томиться).

Еврейские голубцы «Холишкес» 

«Не делай маме нервы» или как приготовить вкусный еврейский обед
«Не делай маме нервы» или как приготовить вкусный еврейский обед
pinterest.com

Холишкес или голубцы по-еврейски очень древнее и готовят его по разнообразным рецептам в еврейских общинах Среднего Востока, Европы. Начинка их призвана символизировать изобилие.

Ингредиенты

  • Постный говяжий фарш – 1 кг
  • Длиннозернистый рис – 75 г
  • Лук репчатый – 4 головки (2 на шинковку, 2 на резку кольцами)
  • Зубчики чеснока – 5-8 шт. мелко нашинкованных
  • Яйца – 2 шт.
  • Вода - 3 ст. л.
  • Большой кочан белокочанной капусты – 1 шт.
  • Банки по 400г консервированных нарубленных помидоров – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Белый винный или яблочный уксус либо лимонный сок – 3 ст. л.
  • Молотая корица - по вкусу
  • Соль и молотый черный перец - по вкусу
  • Дольки лимона для сервировки

Способ приготовления

  1. Возьмите говяжий фарш, отваренный рис, 1 ч. л. соли, перец, нашинкованный репчатый лук (2 головки) и чеснок. Все это тщательно перемешайте. Яйцо взбейте с водой. Добавьте к фаршу взбитое яйцо. Все это еще раз тщательно перемешайте и охладите.
  2. В большую кастрюлю налейте воды и закипятите воду. В это время вырежьте из капусты кочерыжку. Кочан без кочерыжки опускайте в кипящую воду и бланшируйте 1-2 минуты. Вынув капусту из воды, вы легко отделите несколько капустных листьев. Далее повторно бланшируете капусту и отделяете листья до тех пор, пока на кочане не останется ни одного листа. 
  3. Накалите духовку до 150°С. Из фарша слепите котлетки овальной формы, размеры которых не будут превышать небольшой лимон. Котлетки заверните в один или два капустных листа. Руководствуйтесь тем правилом, что котлетка должна быть полностью покрыта капустными листьями.
  4. На дно огнеупорной формы выкладывайте холишкес или голубцы по-еврейски. Голубцы перемежайте с кольцами репчатого лука. Сверху холишкес или голубцы по-еврейски полейте помидорами. Добавляйте сахар, уксус, лимонный сок, соль, перец и корицу. Емкость с холишкес или голубцами по-еврейски накройте крышкой и запекайте в течение 2 часов.
  5. При выпекании холишкес или голубцов по-еврейски не забудьте достать их из духовки 2, а то и три раза и полить томатным соусом по мере необходимости. Хотя, кашу маслом не испортить.
  6. Когда вы увидите, что голубцы тушатся уже 2 часа, то снимите с них крышку. В таком положении тушите их в духовке в течение 30 – 60 минут. Готовность холишкес или голубцов по-еврейски можно определить по тому, что томатный соус загустел и слегка подрумянился сверху. 

Салат луковый «Еврейский»

«Не делай маме нервы» или как приготовить вкусный еврейский обед
«Не делай маме нервы» или как приготовить вкусный еврейский обед
pinterest.com

Ингредиенты

  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Яйца вареные - 3 шт.
  • Острый сыр - 150 г
  • Яблоко кислых сортов - 1 шт.
  • Майонез - по вкусу

Способ приготовления

  1. Луковицы нарежьте тонкими полукольцами, выложите в миску или кастрюлю и залейте крутым кипятком. Через пару минут слейте воду. 
  2. На дно широкой миски выложите лук, слой смажьте майонезом. 
  3. Сверху потрите яйца на крупной или мелкой терке. Слой яйца также смажьте майонезом. 
  4. На майонез натрите сыр, и снова - майонез. Сверху потрите яблоко на крупной терке.

Куриный бульон от простуды

Ингредиенты

  • Вода - 3,5 - 4 л
  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 3 дольки
  • Морковь - 2 шт.
  • Петрушка - 1 корень
  • Сельдерей - 1 корень
  • Душистый перец - 4-5 горошин
  • Уксус - 1 ст.л.
  • Соль - 1 ст.л.

Способ приготовления

  1. В кастрюлю влейте воду, добавьте курицу с луком, уксус.
  2. Доведите до кипения, снимите пенку, уменьшите огонь до минимального.
  3. Положите все оставшиеся ингредиенты и варите 2-3 часа. 
  4. Затем все овощи достаньте, бульон процедите и оставьте лишь курицу.
  5. Заправьте бульон лапшой, белой фасолью или половинкой крутого яйца. Также можно использовать морковь из бульона.

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