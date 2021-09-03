Как приготовить цукаты из арбузных корок
Большая часть полезных веществ концентрируется именно в корке арбуза. А ведь съедая саму мякоть, мы даже не задумаемся об этом, когда выкидываем корки. И правда, ведь, корки малопригодны в пищу.
Но это можно легко исправить, приготовив из них цукаты. Если отваривать в сахарном сиропе корки станут мягкими и сладкими, но в них сохранятся полезные вещества.
Ингредиенты
- Арбузные корки вареные – 1 кг
- Вода – 2 стакана
- Сахар – 500 г.
- Лимонная кислота – 3-4 г
Способ приготовления
- Вымойте арбуз, срежьте корку с плотным слоем мякоти.
- Корки очистите от зеленой кожуры и порежьте корки на кусочки.
- Сложите арбузные корки в кастрюлю и залейте водой, так что вода покрыла все корки.
- Когда корки закипят – проварите их 5 минут и откиньте на дуршлаг.
- На 1 килограмм вареных арбузных корок возьмите 2 стакана воды и полкило сахара.
- Доведите до кипения сахар с водой и всыпьте вареные арбузные корки.
- Прокипятите 5 минут и снимите с огня. Настаивайте корки 12 часов.
- И таким образом повторите еще 5 раз. Добавьте в цукаты лимонную кислоту.
- После 5 кипячения с сахаром цукаты становятся прозрачные и можно добавлять красители.
- Важно, чтоб красители выдерживали кипячение. Внимательно читайте инструкцию на упаковке при покупке.
- Разделите цукаты с сиропом в несколько емкостей и при последней варке добавьте красители.
- После варки выложите цукаты в дуршлаг.
- Когда цукаты стекут – выложите их на пергамент в один слой.
- При высыхании цукаты перемешивайте.
- Когда цукаты обсохнут – перемешайте их с сахарной пудрой.
- Сложите готовые цукаты в герметичные банки и плотно закройте крышкой. Храните в темном месте в прохладной температуре.
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