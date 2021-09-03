Но это можно легко исправить, приготовив из них цукаты. Если отваривать в сахарном сиропе корки станут мягкими и сладкими, но в них сохранятся полезные вещества.

Ингредиенты 

  • Арбузные корки вареные – 1 кг
  • Вода – 2 стакана
  • Сахар – 500 г.
  • Лимонная кислота – 3-4 г

Способ приготовления

  1. Вымойте арбуз, срежьте корку с плотным слоем мякоти.
  2. Корки очистите от зеленой кожуры и порежьте корки на кусочки.
  3. Сложите арбузные корки в кастрюлю и залейте водой, так что вода покрыла все корки.
  4. Когда корки закипят – проварите их 5 минут и откиньте на дуршлаг.
  5. На 1 килограмм вареных арбузных корок возьмите 2 стакана воды и полкило сахара.
  6. Доведите до кипения сахар с водой и всыпьте вареные арбузные корки.
  7. Прокипятите 5 минут и снимите с огня. Настаивайте корки 12 часов.
  8. И таким образом повторите еще 5 раз. Добавьте в цукаты лимонную кислоту.
  9. После 5 кипячения с сахаром цукаты становятся прозрачные и можно добавлять красители.
  10. Важно, чтоб красители выдерживали кипячение. Внимательно читайте инструкцию на упаковке при покупке.
  11. Разделите цукаты  с сиропом в несколько емкостей и при последней варке добавьте красители.
  12. После варки выложите цукаты в дуршлаг.
  13. Когда цукаты стекут – выложите их на пергамент в один слой.
  14. При высыхании цукаты перемешивайте.
  15. Когда цукаты обсохнут – перемешайте их с сахарной пудрой.
  16. Сложите готовые цукаты в герметичные банки и плотно закройте крышкой. Храните в темном месте в прохладной температуре.

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