Как приготовить цукаты из арбузных корок

Большая часть полезных веществ концентрируется именно в корке арбуза. А ведь съедая саму мякоть, мы даже не задумаемся об этом, когда выкидываем корки. И правда, ведь, корки малопригодны в пищу.

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