Побалуйте своих родных вкуснейшим пирогом

Для коржа:

1/2 ст. бланшированного фундука

1 ст. пшеничной муки, и еще для посыпки

2 ст. л. сахара

1/4 ч. л. соли

6 ст. л. холодного сливочного масла, разрезать на маленькие куски

1 крупное яйцо, взбить

1/2 ч. л. ванильного экстракта

Для начинки:

2 ст. л. кукурузного или картофельного крахмала

2 ст. жирных сливок

3/4 ст. шоколадно-ореховой пасты

1/2 ч. л. ванильного экстракта

1/8 ч. л. соли

Приготовление:

Приготовить корж: обжарить фундук в сковороде до золотистого цвета, приблизительно 8 мин., охладить. Поместить 1/3 ст. орехов в кухонный комбайн и мелко перемолоть.

Добавить муку, сахар и соль, перемешать. Добавить масло и перемешивать, до тех пор, пока смесь не будет напоминать влажный песок. Добавить яйца, ванильный экстракт и продолжать перемешивать, до тех пор, пока тесто не начнет объединяться.

Завернуть тесто в полиэтиленовую пленку и сформировать в диск. Положить тесто в холодильник и охлаждать в течение 1 часа. Крупно порубить оставшийся фундук и отложить для посыпки.

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Раскатать тесто на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности в круглый пласт диаметром 30 см. Поместить пласт в 23 см. форму для выпечки со съемным дном и распределить по всей поверхности, затем подрезать лишнее тесто. Проколоть вилкой по всей поверхности и поставить в холодильник на 30 мин.

Разогреть духовку до 180°С. Уложить в корж фольгу, затем заполнить керамическими бобами или сушеной фасолью. Выпекать корж, до тех пор, пока края не подрумянятся, приблизительно 20 мин. Убрать фольгу с грузом и продолжить выпекать корж до золотистого цвета, 15 - 20 мин. Достать из духовки и полностью охладить.

Тем временем приготовить начинку: перемешать в миске крахмал с 1/4 ст. сливок. Смешать в маленькой кастрюле оставшиеся сливки, шоколадную пасту, ванильный экстракт и соль.

Добавить в кастрюлю смесь крахмала и довести до кипения при средней температуре, постоянно помешивая и очищая стенки кастрюли резиновой лопаткой. Варить до тех пор, пока смесь не загустеет, приблизительно 2 мин. Вылить смесь на корж и равномерно распределить.

Поставить пирог в холодильник и охлаждать, до тех пор, пока начинка не затвердеет, приблизительно 1 час. Посыпать оставшимися орехами.

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