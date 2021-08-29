Рецепт дня: шоколадно-ореховый пирог
Для коржа:
- 1/2 ст. бланшированного фундука
- 1 ст. пшеничной муки, и еще для посыпки
- 2 ст. л. сахара
- 1/4 ч. л. соли
- 6 ст. л. холодного сливочного масла, разрезать на маленькие куски
- 1 крупное яйцо, взбить
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
Для начинки:
- 2 ст. л. кукурузного или картофельного крахмала
- 2 ст. жирных сливок
- 3/4 ст. шоколадно-ореховой пасты
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
- 1/8 ч. л. соли
Приготовление:
Приготовить корж: обжарить фундук в сковороде до золотистого цвета, приблизительно 8 мин., охладить. Поместить 1/3 ст. орехов в кухонный комбайн и мелко перемолоть.
Добавить муку, сахар и соль, перемешать. Добавить масло и перемешивать, до тех пор, пока смесь не будет напоминать влажный песок. Добавить яйца, ванильный экстракт и продолжать перемешивать, до тех пор, пока тесто не начнет объединяться.
Завернуть тесто в полиэтиленовую пленку и сформировать в диск. Положить тесто в холодильник и охлаждать в течение 1 часа. Крупно порубить оставшийся фундук и отложить для посыпки.
Читайте также: Вкуснейший пирог с яблоками и грецкими орехамиРаскатать тесто на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности в круглый пласт диаметром 30 см. Поместить пласт в 23 см. форму для выпечки со съемным дном и распределить по всей поверхности, затем подрезать лишнее тесто. Проколоть вилкой по всей поверхности и поставить в холодильник на 30 мин.
Разогреть духовку до 180°С. Уложить в корж фольгу, затем заполнить керамическими бобами или сушеной фасолью. Выпекать корж, до тех пор, пока края не подрумянятся, приблизительно 20 мин. Убрать фольгу с грузом и продолжить выпекать корж до золотистого цвета, 15 - 20 мин. Достать из духовки и полностью охладить.
Тем временем приготовить начинку: перемешать в миске крахмал с 1/4 ст. сливок. Смешать в маленькой кастрюле оставшиеся сливки, шоколадную пасту, ванильный экстракт и соль.
Добавить в кастрюлю смесь крахмала и довести до кипения при средней температуре, постоянно помешивая и очищая стенки кастрюли резиновой лопаткой. Варить до тех пор, пока смесь не загустеет, приблизительно 2 мин. Вылить смесь на корж и равномерно распределить.
Поставить пирог в холодильник и охлаждать, до тех пор, пока начинка не затвердеет, приблизительно 1 час. Посыпать оставшимися орехами.
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