Самым надежным и полезным методом сохранения в продуктах полезных веществ является замораживание. Так они сохраняют полезные элементы и витамины, а еще свежий аромат , что очень важно в кулинарии.

Замороженные продукты очень удобно хранить в морозильной камере в течение долгого времени.

Для того, что бы продукты были правильно заморожены, нужно придерживаться определенных правил заморозки, выполнив которые продукты сохранят свои полезные свойства и порадуют окружающих разнообразием вкусовых ощущений.

Как правильно замораживать продукты

Перед заморозкой продукты следует хорошенько вымыть, так как после размораживания их не моют, а сразу используют. Далее, продукты следует тщательно просушить, разложив на полотенце, для того, чтобы они не слиплись в однородный комок, с которым в будущем будет очень тяжело совладать.

Овощи и фрукты должны быть свежими, спелыми и без каких-либо дефектов.

Замораживать и размораживать один и тот же продукт по несколько раз не рекомендуется – замораживайте для своего же удобства небольшими порциями.

Фото: pixabay.com

При замораживании продуктов стоит обратить внимание на температуру в морозильной камере. Самый подходящий режим – от 18 до 23 градусов ниже нуля. При такой температуре продукты могут храниться долгое время – от 6 месяцев до года.

Для заморозки продуктов следует воспользоваться специальными контейнерами или же пакетами, не пропускающими воздух, которые предварительно необходимо промаркировать датой заготовки и названием продукта.

Многие овощи перед заморозкой стоит заблаговременно порезать на мелкие кубики или кружочки, а некоторые даже заранее приварить на небольшом огне в течение нескольких минут.

Другие замороженные продукты

А вот для того, чтобы заморозить котлеты важно правильно их приготовить. Для заморозки котлеты будет недостаточно только пожарить, ведь они могут остаться сырыми внутри. Поэтому обязательно после жарки котлеты протушите или запеките в духовке. Охлажденные котлеты сложите в пищевые контейнеры и отправьте в морозилку. Не храните котлеты более 2 месяцев.

Мясо перед заморозкой стоит помыть, обсушить и порезать на порции, которые правильно будет упаковать в персональные пакеты.

Охлажденную пиццу оберните пищевой пленкой и храните в морозильной камере не более полугода. Удобно так же замораживать пиццу порционными кусочками.

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