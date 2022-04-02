Рецепт весеннего салата из запеченной курицы, зелени, сухариков и огурцов с майонезной заправкой. Он вполне может заменить полноценный обед.

1. Снять кожу с курицы и срезать мясо. Разделить на мелкие кусочки.

2. Поджарить хлеб, а затем смазать его оливковым маслом. Нарезать кубиками.

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3. Положить салатные листья в большую миску, добавить сельдерей, лук и огурец.

4. Смешать майонез с уксусом и хорошо приправить. Добавить нарезанный эстрагон, полить салат.

5. Хорошо перемешать и посыпать гренками.