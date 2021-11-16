Удастся ли Обезьянам быть успешными в год Тигра?

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Обезьяны молниеносны во всем: в поступках, обучении и работе, а также обладают отличной памятью. Все эти качества симпатичны символу 2022 года Черному водяному Тигру. В тоже время Тигр – хищник, и на сколько это скажется на то, каким будет 2022 год для Обезьян, читайте на Ivona.

Гороскоп на 2022 год для Обезьяны: общие тенденции

2022 год для Обезьян будет умеренным и наполненным стараниями чего-либо достичь. Однако не всегда все будет идти гладко. Финансовая сторона будет нестабильной, особенно первые полгода. Поэтому в это время стоит удержаться от крупных покупок и научиться планировать расходы. К осени ситуация поменяется в лучшую сторону. В любовной сфере Обезьянам стоит быть честными со своими вторыми половинками и не обманывать их.

Любовный гороскоп на 2022 год для Обезьяны

Хотя 2022 год будет нестабильным у Обезьян, именно личная жизнь может стать для них утешением. Главное, научиться придерживать язык за зубами, но и не обманывать людей, которые им дороги.

Одинокие Обезьяны смогут встретить свою вторую половинку. Правда, для этого стоит приложить силы. Изменения в личной жизни произойдут во второй половине 2022.

Обезьяны смогут встретить свою вторую половинку. Правда, для этого стоит приложить силы. Изменения в личной жизни произойдут во второй половине 2022. Пары в начале отношений могут расстаться с партнером. Причиной могут быть остывшие чувства или неуправляемый выплеск негатива в сторону партнера. Поэтому, если вы не хотите потерять близкого человека, стоит сдержаться.

могут расстаться с партнером. Причиной могут быть остывшие чувства или неуправляемый выплеск негатива в сторону партнера. Поэтому, если вы не хотите потерять близкого человека, стоит сдержаться. У семейных Обезьян год будет без особых переживаний. Без ссор не обойдется, но и до развода не дойдет.

Гороскоп здоровья на 2022 год для Обезьяны

Физическое здоровье в 2022 году у Обезьяны не будет вызывать беспокойства. Даже если есть хронические заболевания, они не будут давать о себе знать. А вот на психическое здоровье стоит обратить внимание – велика вероятность перепадов настроения, которые скажутся на уравновешенности в целом. С внешностью у Обезьян не будет проблем, ближе к лету они могут поменять имидж и это пойдет им на пользу. Главное, не делать кардинальных изменений.

Денежный гороскоп на 2022 год для Обезьяны

Грядущий год будет неоднозначным для Обезьян в финансовом плане: предвидятся как большие поступления, так и большие расходы. Астрологи рекомендуют тщательно планировать доходы и расходы и воздержаться от крупных растрат. В январе стоит распланировать свои доходы и расходы, тогда шанс остаться с деньгами достаточно большой. В течение года Тигр будет преподавать уроки Обезьянам, поэтому в карьере стоит забыть о ссорах и соперничестве, лучше проявлять внимание к деталям и усидчивость. В конце лета могут возникнуть сомнения относительно места работы и того, насколько им подходит такая деятельность с моральной точки зрения. С ответами на эти вопросы лучше разобраться сразу и тогда дела пойдут на лад.

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