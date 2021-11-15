К чему готовится Козе в любовной и финансовой сферах жизни?

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Символом 2022 года станет Черный водяной Тигр, поэтому многие предостерегаются нового года, особенно представители знаков, которые могут легко стать добычей хищника. Однако астрологи обращают внимание на то, что год пройдет под стихией воды, что существенно облегчит грядущий 2022-й. Ivona рассказывала, каким будет 2022 год для Крысы, Дракона и Лошади, а сегодня мы опубликуем астропрогноз на 2022 год для Козы.

Гороскоп на 2022 для Козы: общие тенденции

Астрологи рекомендуют меньше стесняться Козам, ведь Тигр – смелый и решительный знак, который такое поведение не одобрит. Также не стоит опускать руки, а из сложных и конфликтных ситуаций лучше извлекать уроки. В профессиональной сфере возможен рост, однако это не означает, что не будет проблем с деньгами. Личная жизнь будет относительно спокойной, конфликты возможны только по желанию самой Козы.

Любовный гороскоп на 2022 год для Козы

2022-й год сулит много встреч и знакомств, однако Козам потребуется весь опыт, чтобы отличить наигранность и страсть от настоящих чувств

Одинокие Козы могут встретить свою половинку. Отношения, начатые в год Тигра, будут продолжительными и крепкими.

Козы могут встретить свою половинку. Отношения, начатые в год Тигра, будут продолжительными и крепкими. Пары в начале отношений будут жить душа в душу, без конфликтов и скандалов. Не исключен переход отношений на новый уровень, а также планирование свадьбы.

будут жить душа в душу, без конфликтов и скандалов. Не исключен переход отношений на новый уровень, а также планирование свадьбы. А вот у семейных пар возможные некоторые проблемы. Межу партнерами может возникнуть холодок, а романтические отношения перейдут в дружеские. Чтобы этого не произошло нужно постараться разжечь огонек любви.

Гороскоп здоровья на 2022 год для Козы

Накопленной за предыдущие годы энергии Козам должно хватить для того, чтобы не испытывать негативные психологические состояния в 2022 году. Но подпитывать свою энергию тоже очень важно. Стрессы и конфликты на работе и ссоры с родными могут привести к нервному срыву, поэтому не забывайте отдыхать. К концу года возможны обострения хронических заболеваний, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Как только начнутся какие-либо проблемы со здоровьем лучше сразу обратиться к специалисту. А вот с внешностью экспериментировать не стоит, астрологи рекомендуют воздержаться от любых хирургических вмешательств.

Денежный гороскоп на 2022 год для Козы

2022-й год в финансовой сфере будет как американские горки: много падений и взлетов. Поэтому чтобы не остаться без гроша, астрологи рекомендуют откладывать средства. Именно эти заначки помогут вам пережить моменты безденежья. Ближе к концу года финансы стабилизируются, а отложенные деньги можно будет инвестировать. В профессиональной сфере год будет весьма удачным, откроются перспективы развития. Хороший год для смены рабочего места и обучения чему-то кардинально новому.

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