Финансовый гороскоп на июль 2022: кому повезет c деньгами
Названы главные везунчики второго месяца лета
Второй месяц лета 2022 года станет везучим в финансовом плане для трех знаков зодиака. Узнайте, кого ожидает материальное благополучие в июле.
Стрелец
Читайте также: ТОП-3 знака, которых в июле 2022 ждут неприятности в отношенияхТех представителей знака, которые были вынуждены отодвинуть личную жизнь на второй план и погрузиться в работу, ждет солидное вознаграждение за их труды в виде повышения зарплаты, премии или возвращение долгов от работодателя.
Весы
Родившимся с 24 сентября по 23 октября крупные суммы редко «падают с неба». Однако в первых числам Весам все-таки улыбнется удача. В начале месяца вас ждут выгодные предложения и денежные поступления.
Близнецы
Представителей этого знака также ждут денежные поступления, причем немалые. Крупной суммой Близнецы смогут завладеть после выгодной сделки, например, после продажи чего-либо.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и неудачные дни
- ТОП-3 знака зодиака, которые чаще других страдают от неудач в любви
- Лучшие родители по знакам зодиака — ТОП-3