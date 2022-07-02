Названы главные везунчики второго месяца лета

Второй месяц лета 2022 года станет везучим в финансовом плане для трех знаков зодиака. Узнайте, кого ожидает материальное благополучие в июле.

Стрелец

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Весы

Тех представителей знака, которые были вынуждены отодвинуть личную жизнь на второй план и погрузиться в работу, ждет солидное вознаграждение за их труды в виде повышения зарплаты, премии или возвращение долгов от работодателя.

Родившимся с 24 сентября по 23 октября крупные суммы редко «падают с неба». Однако в первых числам Весам все-таки улыбнется удача. В начале месяца вас ждут выгодные предложения и денежные поступления.

Близнецы

Представителей этого знака также ждут денежные поступления, причем немалые. Крупной суммой Близнецы смогут завладеть после выгодной сделки, например, после продажи чего-либо.

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