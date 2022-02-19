Самые коварные знаки по мнению астрологов

Рыбы

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Водолей

Рыбы крутят-вертят незатейливо и часто оказываются выведены на чистую воду. Но даже когда их прижимают к стенке, Рыбы не извиняются, так как искренне не понимают, что такого ужасного во вранье и хитрости.

Самый хитрый знак Зодиака обожает плести интриги, играя с людьми, словно они шахматные фигуры. А еще Водолей любит, чтобы все было так, как он хочет, отсюда бесконечные порции вранья.

Весы

Весы — большие мастера перекладывать свои проблемы на других, и ради этого опять же с удовольствием что-то придумают эдакое. И, кстати, сопротивляться лжи Весов довольно трудно: представители этого знака — прекрасные говоруны и убедят любого.

Стрелец

Хитрость Стрельца можно сравнить с болливудским кино — наивно, пышно, бестолково, а впечатляет. Не всех, но многих. Стрельцы интригуют и врут, но когда они это делают, выглядят и поступают неубедительно и нелепо. Однако окружающие почему-то на это ведутся.

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