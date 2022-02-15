Узнайте, когда стоит решать важные задачи, а когда стоит отдохнуть и позаботиться о здоровье

Совсем скоро наступит март — первый и долгожданный весенний месяц. У всех много планов на март — ведь хочется не только поработать, а и успеть отдохнуть и встретить весну. Ivona расскажет, какие дни благоприятны для заключения сделок и старта крупных проектов, а в какие стоит расслабиться и заняться своим здоровьем.

Лунный календарь на март 2022: фазы Луны

В марте 2022 года циклическая смена фаз Луны будет происходить в такой последовательности:

2 марта – Новая Луна

10 марта – Новая четверть Луны

18 марта – Полная Луна

25 марта – третья четверть Луны

Благоприятные дни в марте 2022 по лунному календарю: 8, 23 и 24 марта

Неблагоприятные дни в марте 2022 по лунному календарю: 27 марта

Лунный календарь на март 2022 по дням

1 марта – Луна в знаке Водолей – в этот день не стоит беспокоить высшее руководство или госорганы, а лучше заняться творчеством или умственной деятельностью. Довольно неблагоприятный день, во избежание депрессии, гоните от себя плохие мысли.

2 марта – Луна в знаке Рыбы – сконцентрироваться в этот день на решении проблем будет сложно, поэтому лучше посвятите время активному отдыху или увлекательному путешествию.

3 марта – Луна в знаке Рыбы – отличный день для того чтобы начать заниматься спортом или лечением. Любые начинания получат позитивную энергетическую подпитку.

4 марта – Луна в знаке Овна – отложите дела, которые требуют точности и продуманности, поскольку любая неучтенная мелочь обязательно обернется негативным последствием.

5 марта – Луна в знаке Овна – отличное время для налаживания новых контактов. При принятии решений воздержитесь от поверхностных суждений.

6 марта – Луна в знаке Телец – отличное время для проведения финансовых операций.

7 марта – Луна в знаке Телец – усиление умственных способностей, а проявляется дар предсказаний.

8 марта – Луна в знаке Телец – отличное время для деловой активности. Близкие могут поддержать ваши идеи, которые возникли накануне.

9 марта – Луна в знаке Близнецы – все долгосрочные проекты, на решение которых нужно потратить более одного дня, стоит отложить.

10 марта – Луна в знаке Близнецы – благоприятный день для занятий финансовыми бумагами, защиты дипломов, диссертаций.

11 марта – Луна в знаке Рак – осторожней относитесь к даче денег взаймы и кредитованию, поскольку велика вероятность, что возврата средств придется ждать долго.

12 марта – Луна в знаке Рак – отличный день для воплощения всех желаний и планов. Также можно отправиться в долгое путешествие.

13 марта – Луна в знаке Рак – хорошее время для дел, связанных с антиквариатом и юриспруденцией.

14 марта – Луна в знаке Лев – отличное время для организации спортивно-культурных мероприятий, проведения корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива.

15 марта – Луна в знаке Лев – хороший день для самоанализа. Если вам удастся проанализировать свои ошибки и извлечь из них урок, у вас появится отличная возможность укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

16 марта – Луна в знаке Дева – время подходит для кропотливой работы, требующей вдумчивого подхода.

17 марта – Луна в знаке Дева – возможно осложнение отношений с людьми из близкого окружения.

18 марта – Луна в знаке Дева – в этот день успешны операции с недвижимостью и хорошо пройдет торгово-закупочная деятельность.

19 марта – Луна в знаке Весы – хорошее время для отдыха после напряженной работы.

20 марта – Луна в знаке Весы – отличный день для делового сотрудничества, которое основано на взаимопонимании и отсутствии разногласий.

21 марта – Луна в знаке Скорпион – отличное время для начала новых бизнес-проектов, улучшенная мыслительная деятельность и хорошая концентрация на сути проблемы.

22 марта – Луна в знаке Скорпион – день подойдет для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа.

23 марта – Луна в знаке Стрелец – подходящее время для всех дел, связанных с юриспруденцией, решения бюрократических вопросов.

24 марта – Луна в знаке Стрелец – в этот день можно осмыслить весь свой опыт и построить рациональные планы на будущее.

25 марта – Луна в знаке Козерог – довольно противоречивый день, стоит избегать обращений в государственные органы и не начинать новых дел.

26 марта – Луна в знаке Козерог – хорошее время для сделок в сфере недвижимости и организационных вопросов.

27 марта – Луна в знаке Водолей – день хорош для торговых дел, судов, переездов или командировок.

28 марта – Луна в знаке Водолей – стоит воздержаться от активной деятельности в любых сферах.

29 марта – Луна в знаке Рыбы – отличное время для отдыха, путешествия и решения юридических вопросов.

30 марта – Луна в знаке Рыбы – благоприятный день для многих дел: от покупки автомобиля до ремонта квартиры.

31 марта – Луна в знаке Рыбы – неблагоприятный день, стоит провести в решении только самых необходимых житейских вопросов.

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