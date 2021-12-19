Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака могут зарядить положительными эмоциями окружающих

Дева

Представителю этого знака абсолютно все равно, что о нем подумают, ведь они — короли сарказма. Все, что происходит вокруг них, высмеивается и используется для того, чтобы заставить людей саркастически улыбаться и реагировать. Но подобное поведение помогает Девам пережить неприятные ситуации с наименьшими моральными потерями.

Стрелец

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Близнецы

Стрельцы очень любят делиться смешными историями. Но они настолько умело их приукрашивают, что даже заурядная ситуация покажется сценой из комедийного фильма. Этот знак — настоящая душа компании. Стрельцы будут рассказывать анекдоты до тех пор, пока аудитория буквально не упадет со смеха.

Близнецы очень любят розыгрыши и никогда не будут страдать из-за каких-то мелких неприятностей. Наоборот, они все превратят в забавную шутку и всяческими способами докажут окружающим, что смех над собой очень полезен. Но есть обратная сторона медали: если с вами произойдет что-то смешное, Близнецы первыми будут над этим смеяться. По-доброму, конечно.

Весы

Весы обожают смешить людей, получая взамен позитивную энергию. Причем ради этого они готовы делать и более неимоверные вещи. Однако это их не смущает — главное, чтобы окружающие смеялись.

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