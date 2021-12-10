Близнецы

Близнецы очень любят фразу, будто зависть – чувство им неизвестное. Но это реверсная ситуация и попытка скрыть внутренних демонов. Зависть близнецов касается материального, того что доступно другим, но не им. Именно потому представители этого знака зацикливаются на этом, к сожалению, совершенно не замечая благ, которые у них уже есть. Зависть не заставит их пойти по головам, но пустить о вас грязные слухи они вполне могут.

Телец

Представители этого знака зодиака очень осторожны. Они долго обдумывают действия и еще дольше принимают решения. Именно потому остальные знаки зодиака часто обходят их на жизненных поворотах, добавляя лепту зависти. Это и становится основной причиной, рождения и становления зависти у тельцов. И именно она подталкивает их на плохие поступки, где моралью даже и не пахло.

Стрелец

Говорят, что стрельцы совсем не умеют радоваться чужим успехам. Но это не совсем так. Зависть действует на стрельцов как сильнейший мотиватор. Они не подставят и не предадут во имя собственной выгоды, но сделают все возможное, чтобы переплюнуть чужой успех. И как только это происходит, они находят новый объект для зависти. Именно потому больше всего достижений в жизни у стрельцов.

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