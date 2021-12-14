Узнайте, каким знакам зодиака будет полезно провести этот день с друзьями

Гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков зодиака pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Овен

Почему бы не выйти в этот день на улицу и не насладиться матушкой-природой? Вы можете отправиться на оживленную прогулку или договориться о встрече с друзьями. Иногда планы в последнюю минуту – самые интересные.

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Телец

Возможно, 15 декабря никого из ваших друзей нет дома, поэтому вы, вероятно, не сможете разговаривать по телефону или посещать их. Это может привести к тому, что вы почувствуете себя довольно одиноким, и вы можете убедить себя, что никто больше о вас не заботится.

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Вы по натуре жизнерадостны и общительны, но в этот день ваш дух несколько приглушен. Не сопротивляйтесь тому, как вы себя чувствуете. В этот день нужно доверять своим инстинктам и вести себя соответствующим образом. Домашний расслабляющий вечер – это именно то, что вам нужно прямо сейчас.

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Рак

В этот день перед вами постает выбор: либо работа либо личная жизнь! Главное выбрать то, что делает вас счастливой. Также этот день вы проведете с людьми, которые хотят с вами подружиться.

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Лев

Кто-то может пропустить свои обязанности сегодня, в результате чего дополнительные задачи будут ложиться на всех остальных, включая вас. Это может вызвать гнев и негодование среди всех остальных, и определенно вызовет еще больший стресс. Делегируйте, если можете. Расставьте задачи в порядке срочности, а затем выполняйте их медленно и осторожно, по очереди.

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Вы можете обнаружить, что сегодня сталкиваетесь с сильным эго, которое не хочет отступать от своей позиции. Вы вряд ли будете впечатлены сильными властными действиями, которые пытаются вести вас по определенному пути. Избегайте тех людей, которые кажутся слишком контролирующими. Лучше придерживаться тех, кто более восприимчив и понимает ваши потребности и эмоции.

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Весы

Если вы думали попробовать свои силы в журнальной статье на эту или любую другую тему, самое время начать. У вас острый ум, и ваше самовыражение свободно от ограничений. Вперед!

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Скорпион

Не ведите себя сегодня жадным или нуждающимся. Вы обнаружите, что чем больше вы эгоистично цепляетесь за что-то, тем труднее вам будет этого достичь. Вы можете обнаружить, что все, что вам нужно, придет к вам, если вы будете верить в это.

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Стрелец

Вокруг вас может быть кто-то, кому нужно овладеть некоторыми новыми навыками. Кто-то из ваших знакомых может с чем-то бороться. Может быть, у вас есть знания, которых им не хватает. Будьте щедры на свое время прямо сейчас и посмотрите, сможете ли вы им помочь.

Читайте также: ТОП-8 знаков зодиака, которые поженятся в 2022 году Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Козерог

Вы можете обнаружить, что ваши шутки не очень хорошо воспринимаются в этот день. Не копайте яму глубже. Расслабьтесь и попросите кого-нибудь занять очередь на «сцене». Подумайте, прежде чем открыть рот.

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Водолей

В вашем окружении происходят потрясения, вы можете чувствовать себя сварливым и обеспокоенным, сопротивляясь переменам. Сегодня вам, возможно, придется сдаться ветрам перемен.

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года: Рыбы

Вполне вероятно, что сегодня вы немного встревожитесь. Вы ничего не делаете, и никто не может остановиться, но вы будете грести против течения, несмотря на ваши смелые усилия, чтобы добиться некоторого прогресса.

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