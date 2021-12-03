Гороскоп на 4 декабря 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Овен
Четвертый день зимы для Овнов может стать весьма конфликтным днем. Кто-то может обидеться на то, что вы слишком уж напористо отстаиваете свою точку зрения.
Читайте также: Выходные в декабре 2021: сколько и когда отдыхаем в первый месяц зимыГороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Телец
Тельцам придется в этот день воздержаться от покупок. Большая вероятность потратить огромную сумму на вещь, которая окажется совершенно бесполезной в быту.
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Близнецы
4 декабря Близнецам стоит заняться домашними делами, которые вы долгое время откладывали на потом. Вечером вас ожидает вознаграждение за труды от близкого человека — вкусный ужин, небольшой презент или другие приятности.
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Рак
Днем Раков ожидает встреча со старыми знакомыми. А вечер идеально подойдет для освоение новой информации.
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Лев
В субботу Львам не стоит делать одновременно несколько дел, иначе потом все выходные придется переделывать работу.
Читайте также: Самые влиятельные женщины 2021 года: кто попал в списокГороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Дева
Девам нужно срочно отдохнуть от работы. Посвятите день общению с друзьями. А вот заводить новые знакомства в этот день, звезды не советуют.
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Весы
Весы, если вы что-то задумали, то действуйте быстро и решительно. Иначе ваше заветное желание так и останется всего лишь мечтой на бумаге.
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Скорпион
У Скорпионов наступил идеальный период для экспериментов. Смена прически, приготовление нового блюда, покупка одежды или мебели — все пройдет на ура.
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Стрелец
Читайте также: Церковные праздники в декабре 2021: православный календарьНервный взрыв обеспечен, если Стрельцы не смогут найти время для отдыха. Представителям знака пора убелить внимание своему здоровью.
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Козерог
Козероги уж слишком подозрительны. Поэтому не удивляйтесь, если у вас на ровном месте сегодня может возникнуть конфликт с другом или членом семьи.
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Водолей
Водолеи, сегодня ваш звездный час! Вы не только сможете справится с давней проблемой, но и найдете время, чтобы помочь другим.
Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года: Рыбы
Рыбам стоит отложить все дела и посвятит весь день общению с друзьями или близкими родственниками.
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