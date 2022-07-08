Ботулизм вызывается одним из самых сильных в мире ядов. И прятаться он может в еде. Какие продукты могут стать причиной ботулизма? Как защититься от этой опасности? Читайте в нашей статье

Все, что нужно знать о ботулизме/фото pexels

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На днях в Киеве зафиксировали случай ботулизма. Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве, женщина купила в одном из столичных магазинов вяленую рыбу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Ботулизм был всегда крайне опасным заболеванием. Если не оказать человеку своевременную помощь, он может погибнуть в считанные дни. В условиях, когда в Украине идет война, ботулизм становится еще более опасным. Ведь во многих регионах у людей ограничен доступ к медицинской помощи, не хватает препаратов и медперсонала, который бы мог помочь человеку в палате интенсивной терапии. Поэтому будьте внимательны. Увы, ситуация такова, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

1. Что такое ботулизм?

Это пищевое отравление ботулотоксином, пожалуй, самым сильным из всех известных природных ядов. Его вырабатывают бактерии Clostridium botulinum.

По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, ботулотоксин:

в 10 млн. раз сильнее цианистого калия (!),

в 375 000 раз сильнее яда гремучей змеи (!);

доза токсина типа А в 6 мг может убить 60 миллиардов белых мышей массой 12 тонн (!);

половина микрограмма убивает человека, а 1 грамма достаточно, чтобы убить 2 млн человек.

2. В каких продуктах чаще всего содержится этот яд?

Возбудители ботулизма очень распространены в природе. Но при этом нам повезло, что эта зараза содержится только в определенных продуктах. По словам Ольги Голубовской, ботулизмом можно заразиться при употреблении:

вяленой, копченой или слабопросоленной рыбы,

колбасы, буженины,

мясных, рыбных, овощных, грибных консервов.

Чаще всего случаи ботулизма фиксируются при употреблении продуктов домашнего приготовления, но иногда случается, что человек заболевает и после того, как съел, например, консервы или рыбу, купленную в магазине.

Так что, если у кого-то есть иллюзии, что свою рыбу есть нельзя, а купленную в магазине можно, немедленно избавьтесь от них. Сейчас магазины могут закупить рыбу, купленную на стихийном рынке, уверяет врач-инфекционист.

Увы, на глаз определить, есть ли ботулотоксины в консервах или рыбе, практически невозможно.

Накопление ботулотоксина в продуктах питания, по словам Ольги Голубовской, в целом может не изменять их вкусовые свойства. Хотя иногда герметично закрытые банки под действием возбудителя могут вздуваться.

Ранний симптом ботулизма - большая слабость/фото pexels

3. Какие симптомы ботулизма?

Ботулотоксины блокируют нервные функции и могут приводить к дыхательному и мышечному параличу. Человек не может двигаться, дышать, и если ему не будет оказана вовремя помощь, он умирает.

Ранними симптомами ботулизма, по данным ВОЗ, являются:

сильная утомляемость

слабость и головокружение

затуманенное зрение

сухость во рту

затрудненные глотание и речь

Могут также иметь место рвота, диарея, запор и вздутие живота.

По мере прогрессирования болезни может появляться слабость в шее и руках, после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела. Температура не повышается и потери сознания не происходит.

Как уверяет Ольга Голубовская, чем раньше проявляются симптомы отравления ботулотоксинами, тем сложнее будет течение заболевания.

4. Как лечится ботулизм?

Для лечения заболевания жизненно необходимо введение сывороток/иммуноглобулинов. Чем раньше это будет сделано, тем лучше.

По словам Ольги Голубовской, единственный действенный метод помочь больным ботулизмом и не допустить дыхательных расстройств является быстрое введение нужного препарата.

Увы, в Украине война. В некоторых регионах не то что получить сыворотку, добраться к врачу невозможно. В более спокойных регионах может не хватать как препаратов, так и врачей в палатах интенсивной терапии, которые в случае отсутствия сыворотки могли бы оказать помощь с помощью искусственной вентиляции легких. В общем, болеть ботулизмом в любые времена тяжело, а в условиях войны тем более. Поэтому сейчас очень важно следить за тем, что вы себе отправляете в рот.

При ботулизме человек не может самостоятельно двигаться и дышать/фото pexels

5. Какая существует профилактика ботулизма?

В идеале лучше вообще отказаться от продуктов, которые потенциально могут содержать ботулотоксин. Проходи мимо бабушек, торгующих домашней консервацией. Ты не знаешь, как тщательно они стерилизовали банки и мыли овощи. Если и есть консервированные огурчики, то собственного приготовления или маминого/бабушкиного.

Не покупайте кровяную, ливерную колбасу, соленую или копченую рыбу, буженину, консервированные грибы у случайных людей.

По банке с консервацией можно не понять, что в ней сидят ботулотоксины/фото pexels

Помните, ботулотоксин убивает только 10-минутную кипячение. При этом, как утверждает Ольга Голубовская, мясо должно быть нарезано кусками не больше 2 см.

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