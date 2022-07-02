Потница – одна из самых распространенных проблем у малышей. Мы расскажем, как ее не допустить и что делать, если потничка у ребенка все-таки появилась

Чтобы малыш был спокойный и довольный, нужно не допускать появления потницы/фото paidagogos.com

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Какая бывает потница у детей

Красная

Потничка доставляет немало проблема малышам. Болит, зудит, печет. Из-за чего ребенок может плакать ночь напролет.

Чаще всего она появляется в коленных и локтевых сгибах, в паховых складочках, на шее. Выглядит как ярко-красные припухшие пятна с «глянцевой» поверхностью. Они доставляют крохе массу неприятных ощущений: эти пятна достаточно болезненны, чешутся, не дают малышу спокойно играть и отдыхать. Ребенок становится капризным, без конца плачет. Что не удивительно, ведь его кожа как будто «раскалена».

Кристаллическая

В отличие от красной, она появляется не в кожных складках. Чаще всего россыпь кристаллической потницы можно увидеть на щечках карапуза, на верхней части спинки, на груди. «Кристаллы» представляют собой прыщики-пузырики, наполненные прозрачной жидкостью. И они доставляют малышу массу проблем: сильно чешутся и болят.

Кристаллическая потничка чаще всего возникает на груди/фото spf.org.ua

Глубокая потница

К счастью, она встречается гораздо реже, чем красная или кристаллическая. Это узелковые высыпания, которые находятся в глубоких слоях кожных покровов, и вызывают интенсивное чувство жжения.

Как не допустить появления потницы

Не перегревайте. У малышей система терморегуляции очень несовершенно. Им очень легко как переохладиться, так и перегреться. Поэтому очень важно одевать их так, чтобы было ни холодно, ни жарко. Потница как раз чаще всего возникает именно как реакция на перегрев. Вот представьте свои ощущения в 30-градусную жару, когда вы ходите с толстой прокладкой и в плотном трикотаже. А ведь малышей некоторый мамы даже в жару облачают в подгузники. Если еще этот подгузник вовремя не поменять, потница гарантирована.

Чтобы не было потницы, не перегревайте малыша

Поэтому первое и главное правило профилактики возникновения потницы – не перегревать ребенка. Откажитесь по возможности в жару от подгузников. Используйте «бабушкин» метод – делайте «подгузник» из пеленок. Или вообще выкладывайте голенького малыша на влаговпитывающую пеленку. Пусть его кожа дышит. Только сверху на такую пеленку положите хлопчатобумажную, потому что на контакт с синтетикой кожа малыша может отреагировать потницей.

2. Меняйте вовремя подгузники. Если не представляете себе возможной жизнь без подгузников, тогда следите за тем, чтобы вовремя их менять. Дело в том, что при контакте кала с мочой образуется аммиак. В сочетании с ферментами кала (протеазой и липазой) получается очень агрессивная смесь. Не подвергайте кроху таким испытаниям.

3. Чаще купайте. Ежедневные купания должны быть для вас нормой, когда малыш здоров. Но если его мучает потница, купаний может быть 2, 3 и даже 4 в день. Можно «ополоснуть» малявку в обычной водопроводной воде привычной температуры. Или добавить в нее настой трав: череды, ромашки (3 столовые ложки на пол-литра кипятка). Эти травки обладают подсушивающим действием и благотворно влияют на кожу. После выздоровления настрои трав не используйте.

4. Применяйте присыпку или специальный крем от потнички у новорожденных. В отличие от обычного детского крема или масла, средства от потницы имеют облегченную структуру и не создают пленку на поверхности кожи, под которой процесс воспаления будет развиваться быстрее. Присыпка также не препятствует доступу воздуха и хорошо впитывает влагу. Нанесите небольшое ее количество на руки, а затем смажьте пораженные участки кожи.

5. Откажитесь от синтетической одежды. Она не пропускает воздух, из-за чего малыш активнее потеет.

Сама по себе потница не опасна (за исключением случаев, когда присо­единяется инфекция), но сам факт ее появления является громким сигналом о том, что правила ухода за малышом нарушены и нуждаются в срочной корректировке.

Если потничка появилась, почаще купайте кроху/фото hb-happybaby.com

Как лечить потничку у малыша

Чтобы избавить кроху от сыпи, используйте качественные средства по уходу за детской кожей с ультрамягкой формулой и без отдушек. Проконсультировавшись с педиатром, купайте младенца в отваре череды или ванне с двумя столовыми ложками пищевой соды. Обтерев ребенка, дайте ему полежать несколько минут голеньким. Оденьте полегче, а воздушные ванны повторяйте 5–6 раз в день.

Когда потничка становится опасной

В запущенных случаях легкая сыпь уплотняется в красноватые узелки, заполненные мутной жидкостью. Вокруг постепенно сливающихся узелков образуется воспаленный венчик. Прыщики скоро лопаются, а на их месте образуются мокнущие очаги, через которые может проникнуть инфекция. Поэтому не оставляйте потничку без внимания.

Нередко потница и опрелости возникают на фоне повышенной потливости ребенка. Малыш заплакал или оживился — и тут же покрылся бисеринками пота с кисловатым запахом? Рубашечка на крохе влажная от пота, но вы уверены, что факта перегревания не было? Покажите малютку педиатру — чрезмерная потливость может быть симптомом рахита.

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