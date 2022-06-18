Солнечный и тепловой удар у ребенка: профилактика и первая помощь
Читайте также: Солнечный удар: причины, симптомы и лечениеВ Украину пришло долгожданное настоящее лето. А вместе с ним – и жара. С одной стороны, хорошо: мы все соскучились по солнечным дням. С другой, жара может преподнести неприятные сюрпризы – солнечный или тепловой удары. Первый возникает в ответ на прямое попадание солнечных лучей на голову. А потому лучшее средство от него – панама, пляжный зонтик и кружевная тень деревьев. А вот тепловой удар может случиться из-за общего перегрева организма.
Симптомы теплового и солнечного ударов
- резкая слабость,
- головокружение,
- шум в ушах,
- заторможенность,
- головная боль,
- тошнота, рвота;
- у малышей набухает родничек.
Жара может «ударить» любого человека. Но особенно оно плохо влияет на пожилых людей, у которых есть «букет» хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой системы. А также тепловому или солнечному удару более всего подвержены дети. Причем, чем младше ребенок, тем сильнее риск перегреться. Ведь у детей до года нарушена терморегуляция. Они быстрее как замерзают, так и перегреваются.
Как защитить ребенка от солнечного и теплового удара
Существует несколько золотых правил, которые помогут защитить вашего малыша от негативного воздействия жары
- Если ваш ребенок «подгузочного» возраста, постарайтесь в 30-градусную жару обойтись без подгузников. Если малыш лежит в коляске, можно просто подложить под него влаговпитывающую пеленку. Если он уже бегает, то просто возьмите с собой на прогулку несколько запасных трусиков и шортов на смену. Такой простой шаг защитит не только от перегрева, но и от кожного раздражения и воспаления под подгузником.
- Самый высокий риск заполучить как солнечный, так и тепловой удары с 11 до 16 часов. В это время солнце максимально активное. Поэтому составьте свой график прогулок так, чтобы гулять в более прохладные часы. Нахождение в часы солнцепека на солнце чревато не только солнечным или тепловым ударом, но и солнечным ожогом. По словам врача-дерматолога Ольги Богомолец, которая детально освещает проблему рака кожи у украинцев, именно солнечные ожоги, полученные в детстве, один из главных факторов риска развития меланомы и других видов рака кожи. По возвращению домой следите, чтобы не было слишком большого температурного контраста. Если на улице была жара в 30 градусов, а вы войдете с ребенком в квартиру, где кондиционер работает в 20-градусном режиме, будет большой температурный контраст, который может запросто стать причиной воспаления легких.
- Позаботьтесь о подходящем головном уборе для ребенка. Он должен быть из светлой «дышащей» натуральной ткани или материала (например, отличный вариант – соломенная шляпка). Желательно, чтобы у головного убора были широкие поля или козырек, который защитит нежную детскую кожу от прямого попадания солнечных лучей. Никаких плотных блейзеров темного цвета, как бы модно они ни выглядели.
- До полугода ВОЗ рекомендует не допаивать малышей водой, даже в жару. Им вполне хватает материнского молока. Но при условии, что вы кормите малыша по его требованию, а не по часам. Если же ребенок находится на искусственном вскармливании, тогда его можно и нужно допаивать водичкой в жару. Подойдет обычная вода. После полугода можно уже давать неконцентрированный компот, отвар изюма, детский чаек. Для деток постарше идеальный напиток в жару - компот. Любой – из ягод, яблок, груш, сушки. Он не только удаляет жажду, но и дарит организму витамины, микроэлементы. Что актуально, ведь зачастую в жару не хочется есть.
- Чтобы избежать теплового удара, в жару важно не есть тяжелую пищу – например, свинину, говядину. Переваривание это пищи «согревает» человека изнутри, что может спровоцировать перегрев. В идеале – легкие летние супы, кисломолочные продукты, ягоды, фрукты, рыба.
- Устраивайте профилактические водные процедуры. Самых маленьких 4—5 раза в день обтираем. Для этого мягкое махровое полотенце опускаем в воду (32—35 градусов), отжимаем и протираем ручки, ножки, животик и спинку.
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Первая помощь при тепловом и солнечном ударе
Если вы видите, что на жаре ребенку стало плохо, срочно переместитесь с ним в тень или зайдите в любое помещение. Напоите, оботрите тело смоченным в воде полотенцем. Устройте «ветерок», обмахивая ребенка с помощью журнала, книжки. Если рядом есть какой-то киоску, купите бутылку из холодильника и прикладывайте ее к шее, подмышкам, под колени – там близко находятся сосуды, и охлажденная кровь быстрее побежит по телу и охладит. Для совсем маленьких детей такой метод не подходит, чтобы у них не было температурного шока. Если после этого состояние не улучшается, срочно вызывайте скорую помощь.
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