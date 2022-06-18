Чем меньше ребенок, тем опаснее для него солнечный или тепловой удар. Как защитить своих детей от жары? Как оказать первую помощь, если не удалось избежать теплового или солнечного удара?

Читайте также: Солнечный удар: причины, симптомы и лечение

Симптомы теплового и солнечного ударов

резкая слабость,

головокружение,

шум в ушах,

заторможенность,

головная боль,

тошнота, рвота;

у малышей набухает родничек.

В Украину пришло долгожданное настоящее лето. А вместе с ним – и жара. С одной стороны, хорошо: мы все соскучились по солнечным дням. С другой, жара может преподнести неприятные сюрпризы – солнечный или тепловой удары. Первый возникает в ответ на прямое попадание солнечных лучей на голову. А потому лучшее средство от него – панама, пляжный зонтик и кружевная тень деревьев. А вот тепловой удар может случиться из-за общего перегрева организма.

Жара может «ударить» любого человека. Но особенно оно плохо влияет на пожилых людей, у которых есть «букет» хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой системы. А также тепловому или солнечному удару более всего подвержены дети. Причем, чем младше ребенок, тем сильнее риск перегреться. Ведь у детей до года нарушена терморегуляция. Они быстрее как замерзают, так и перегреваются.

Как защитить ребенка от солнечного и теплового удара

Существует несколько золотых правил, которые помогут защитить вашего малыша от негативного воздействия жары

Если ваш ребенок «подгузочного» возраста, постарайтесь в 30-градусную жару обойтись без подгузников. Если малыш лежит в коляске, можно просто подложить под него влаговпитывающую пеленку. Если он уже бегает, то просто возьмите с собой на прогулку несколько запасных трусиков и шортов на смену. Такой простой шаг защитит не только от перегрева, но и от кожного раздражения и воспаления под подгузником. Самый высокий риск заполучить как солнечный, так и тепловой удары с 11 до 16 часов. В это время солнце максимально активное. Поэтому составьте свой график прогулок так, чтобы гулять в более прохладные часы. Нахождение в часы солнцепека на солнце чревато не только солнечным или тепловым ударом, но и солнечным ожогом. По словам врача-дерматолога Ольги Богомолец, которая детально освещает проблему рака кожи у украинцев, именно солнечные ожоги, полученные в детстве, один из главных факторов риска развития меланомы и других видов рака кожи. По возвращению домой следите, чтобы не было слишком большого температурного контраста. Если на улице была жара в 30 градусов, а вы войдете с ребенком в квартиру, где кондиционер работает в 20-градусном режиме, будет большой температурный контраст, который может запросто стать причиной воспаления легких. Позаботьтесь о подходящем головном уборе для ребенка. Он должен быть из светлой «дышащей» натуральной ткани или материала (например, отличный вариант – соломенная шляпка). Желательно, чтобы у головного убора были широкие поля или козырек, который защитит нежную детскую кожу от прямого попадания солнечных лучей. Никаких плотных блейзеров темного цвета, как бы модно они ни выглядели. До полугода ВОЗ рекомендует не допаивать малышей водой, даже в жару. Им вполне хватает материнского молока. Но при условии, что вы кормите малыша по его требованию, а не по часам. Если же ребенок находится на искусственном вскармливании, тогда его можно и нужно допаивать водичкой в жару. Подойдет обычная вода. После полугода можно уже давать неконцентрированный компот, отвар изюма, детский чаек. Для деток постарше идеальный напиток в жару - компот. Любой – из ягод, яблок, груш, сушки. Он не только удаляет жажду, но и дарит организму витамины, микроэлементы. Что актуально, ведь зачастую в жару не хочется есть. Чтобы избежать теплового удара, в жару важно не есть тяжелую пищу – например, свинину, говядину. Переваривание это пищи «согревает» человека изнутри, что может спровоцировать перегрев. В идеале – легкие летние супы, кисломолочные продукты, ягоды, фрукты, рыба. Устраивайте профилактические водные процедуры. Самых маленьких 4—5 раза в день обтираем. Для этого мягкое махровое полотенце опускаем в воду (32—35 градусов), отжимаем и протираем ручки, ножки, животик и спинку.

Читайте также: Если беременная получила тепловой удар: Первая помощь

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе

Если вы видите, что на жаре ребенку стало плохо, срочно переместитесь с ним в тень или зайдите в любое помещение. Напоите, оботрите тело смоченным в воде полотенцем. Устройте «ветерок», обмахивая ребенка с помощью журнала, книжки. Если рядом есть какой-то киоску, купите бутылку из холодильника и прикладывайте ее к шее, подмышкам, под колени – там близко находятся сосуды, и охлажденная кровь быстрее побежит по телу и охладит. Для совсем маленьких детей такой метод не подходит, чтобы у них не было температурного шока. Если после этого состояние не улучшается, срочно вызывайте скорую помощь.

Вам будет также интересно почитать:

Доктор Комаровский назвал симптомы теплового удара

Чтобы не потек: 5 лайфхаков для макияжа в жару