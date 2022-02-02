Тамаринд единственный представитель своего вида. В диком виде тамаринд встречается в восточной Африке, откуда его широко культивировали во множество тропических стран Азии.

Произрастающие на дереве плоды представляют собой стручки с оболочкой кофейного цвета, внутри находится мякоть и гладкие семена закругленно-квадратной формы.

Применение в кулинарии

Зрелый плод тамаринда имеет сладкий фруктовый привкус и на его основе готовят десерты, напитки и сладости. Используют его также в качестве приправы. Мякоть плода принято консервировать в сахарном сиропе.

Кислую мякоть используют преимущественно для приготовления острых азиатских блюд. На основе тамаринда готовят соусы, пасты, приправы и подают к жареному мясу – баранине, телятине, курице. Хорошо сочетаются с тамариндом рис, овощи.

Тамаринд также входит в состав знаменитого «Вустерского соуса».

В южной Индии этот плод очень популярен и является компонентом многих блюд – острой похлебки из чечевицы и овощей «кузамбу» или «самбара», входит в состав различных вариаций чатни и так далее. В тайской кухне определенный вкус придает тамаринд жареной лапше «Пад тай».

Фото: pixabay.com

Полезные свойства

В Аюрведе тамаринд используется для лечения болезней пищеварительной системы и сахарного диабета. Чай из листьев тамаринда является отличным антисептиком, им полощут горло при ОРВИ или гриппе, промывают глаза при инфекциях. Тамаринд содержит вещества, усиливающие иммунитет. Плод тамаринда считается сильным афродизиаком для женщин.

Противопоказания

Тамаринд противопоказан людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью желудка и при некоторых других заболеваниях ЖКТ. Чрезмерное употребление может привести к диарее.

Рецепт соуса из тамаринда

pixabay.com

тамаринд (свежий или паста) – 50 грамм

финики сладкие – 150 грамм

вода – 200 мл

молотый красный острый перец – щепоть

кумин молотый – ¼ чайной ложки

имбирь свежий – 1 чайная ложка

Приготовление:

Убираем из фиников косточки и замачиваем их в теплой воде на 20 минут. Если взят сухой тамаринд, его надо замочить на 20 минут в воде. Когда выбранные ингредиенты пройдут процедуру замачивания, складываем их в чашу блендера, добавляем имбирь, кумин и перец. Все хорошо взбиваем. Перекладываем массу в разогретую сковороду и томим 4-5 минут до легкого загустения. Подлива готова.

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