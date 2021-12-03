3 декабря, с 1992 года, отмечается всемирный день людей с ограниченными возможностями. В этом году тема дня инвалидов крутится вокруг COVID-19 с акцентом на инклюзивном, доступном и устойчивом мире для инвалидов

По этому поводу заслуженный врач и директор Украинского медицинского центра реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы – Владимир Мартынюк, поделился соображениями касательно ситуации в стране, а также колоссальными различиями в подходе к реабилитации у иностранных коллег.

В Киевской детской больнице №1, что на улице Богатырской, вот уже 25 лет работает центр реабилитации детей с ДЦП, послеродовыми травмами и другими тяжелыми недугами.

Как появился центр

История центра начинается в 90х годах, когда между Украиной и Баварией был подписан договор о социальном сотрудничестве. В память о юных ребятах, которую во время Второй мировой войны вывезли на работы в Германию, концерн Volkswagen планировал открыть клуб для молодёжи. После обсуждения вопроса с Минздравом, оказалось, что намедни остро стала проблема помощи детям с инвалидностью. Ведь после распада Союза дома-интернаты потеряли финансирования и были на грани развала. Нужна была достойная альтернатива, и проект о реабилитации стал именно ею.

Фото: facebook Український центр реабілітації дітей/ Владимир Мартынюк

Владимир Мартынюк тогда работал доцентом кафедры детской неврологии в НМАПО им. П. Л. Шупика и именно его кандидатуру выбрали для развития проекта со стажировкой в Германии.

На обучение в Германию направили 30 специалистов. Это детские неврологи, педиатры, ортопеды, психологи, педагоги, логопеды. Обязательным условием было знание немецкого языка, потому все специалисты прошли курсы в Гете институте и сдали экзамен.

Разница между медицинскими подходами

Например, разница в соотношении детей с ДЦП в Украине и Европе – колоссальная. В Украине это 2,5-3 случая на 1000 детей, а в Европе – 0,3 случая. Это обусловлено тем, что там развита «ранняя медицина»: генетические центры, снижен уровень родового травматизма, а также ведется активная работа по правильному ведению беременных. К сожалению, в нашей стране концепция социальной педиатрии все еще не развита, хотя все шансы есть.

Высокий уровень родовой травмы у нас говорит о том, что уровень подготовки акушер-гинекологов не соответствует мировым стандартам. Если в Европе при рождении ребенка с ДЦП государство сразу же начинает строить совместную с семьей работу, чтобы к 20 годам человек имел профессию и мог зарабатывать и обеспечивать себя самостоятельно, то у нас статистика по подобному взаимодействию просто отсутствует.

Фото: facebook Український центр реабілітації дітей

Более того, ситуация когда рождается ребенок с травмой – трагедия для семьи. Это одна из причин, по которой распадаются до 70% украинских семей. Опыт Германии научил нас, что психологи должны работать не только с детьми, но и с родителями, ведь в такой ситуации им тоже необходима поддержка.

Адекватный взрослый – залог успеха ребенка с ограниченными возможностями. Именно потому в центре ведется активная работа и с родителями, ведь только совместные усилия дают результат.

Дети работают с психологами, логопедами, реабилитологами и физио-терапевтами. Также есть лечащий врач и педагог которые следят за динамикой.

Команда мечты

Обучение наших специалистов проходило в мюнхенском детском центре – самом большом в Европе. У каждого стажера был опытный немецкий специалист, который передавал всю базу знаний. Обучение заканчивалось только после того, как наставник резюмировал, что его ученик может сделать все, что и он сам. Именно там украинские врачи увидели, что только совместная работа мульти дисциплинарной команды дает результат.

Фото: facebook Український центр реабілітації дітей

Что по-отдельности – мало что можно сделать, но объединившись – можно дать не только шанс на лучшую жизнь, но и саму жизнь. За 25 лет работы центр потерял только двух специалистов, а первый пациент даже стал сотрудниками Университета им Шевченко.

На данный момент в Украине более 100 отделений Украинского медицинского центра реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы. Лечение проводится бесплатно, много работают с детьми от рождения до 4х лет, ведь в этом возраст можно не только скорректировать, но и предупредить инвалидность.

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