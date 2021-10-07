У 13-летней крестницы Ани Лорак разорвался сосуд

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка и участница второго сезона шоу «Маскарад» Лилия Подкопаева впервые рассекретила, какую операцию пришлось перенести ее старшей дочери. На съемках нового сезона «Битвы экстрасенсов» на канале СТБ 43-летняя спортсменка вспомнила о жуткой травме Каролины, крестной матерью которой является певица Ани Лорак.

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По словам звездной мамы, у 13-летней девочки разорвался сосуд, из-за чего она испытывала невыносимую боль. Каролине понадобилось хирургическое вмешательство, которое длилось около 4 часов.

«Случилось несчастье… Больше года назад у моей 13-летней дочки Каролины лопнул сосуд, и это кровяное пятно давило и вызывало болевые ощущения. Операция длилась 4 часа ― эмоционально это очень страшно, больно и тяжело. Ты находишься в какой-то прострации. Операция прошла успешно, и моего ребенка спасли. Я тогда готова была руки целовать врачам», ― вспомнила Подкопаева.

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