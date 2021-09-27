В гранате есть все необходимое для полноценной работы организма. В соке граната обнаружено 15 аминокислот, 6 из которых помимо граната содержатся только в мясе и незаменимы для человека

Полезные свойства граната

Гранат содержит витамины С, Р, В6, В12, которые являются основными для нормального функционирования организма, а также соли железа, калия, йода, кремния.

Фрукт рекомендуют использовать при истощении, радиационном облучении, атеросклерозе, астме, анемии. Гранатовый сок применяется для восстановления после перенесенных инфекций или операций, при анемии, желудочных расстройствах.

Содержащиеся в коре вещества обладают антисептическими свойствами и подавляют рост кишечных и дизентерийных палочек.

Противовоспалительные свойства гранатового сока используются для лечения заболеваний горла, стоматитов, а самое главное, при лечении ожогов. Как плоды, так и кора граната обладают вяжущими свойствами, поэтому их применяют для лечения диареи, колитов, энтерколитов.

Гранатовые зерна или сок являются одними из немногих радостей, которые могут себе позволить диабетики. При регулярном приеме в небольших количествах снижается уровень глюкозы в крови.

Почему особенно полезен гранат женщинам

Этот волшебный плод может благотворно влиять на здоровье женщины. Гранат прекрасно защищает от депрессий, облегчает течение климакса, а прием сока, разбавленного водой, во время беременности обеспечивает мать и развивающийся плод необходимыми витаминами. А наличие в нем вещества эллаготанина дает повод считать его надежным средством защиты женского организма от рака молочной железы.

Как выбрать гранат

Спелый гранат имеет блестящую кожицу. Плоды могут различаться оттенками и насыщенностью цвета: гранаты могут быть и ярко-красными, и блеклыми – розовыми. Главное, чтобы цвет кожуры был ровным. «Правильный» гранат должен быть сухим снаружи и сочным внутри. Это означает, что у спелого плода корочка должна быть чуть подсушенной и немного обтягивать зерна. Если же корочка гладкая – гранат сорвали раньше времени.

Помимо корки стоит обращать внимание на «корону» граната – место, где рос цветок: там не должно быть зелени. И последнее: гранат должен быть твердым на ощупь. Если он мягкий – значит, был побит в дороге, подгнил или подморожен. Сразу откажитесь от такого плода, он не принесет ни удовольствия, ни пользы.

Гранат в кулинарии

В свежем виде гранат предлагают в качестве десерта. Правда, большинство людей стараются подавать на десерт другие фрукты. Ведь в любом случае его поедание связано с неудобствами, в первую очередь эстетического характера.

Существует 2 способа подачи фрукта на стол:

Разделать ягоду на кухне и подать зернышки, очищенные от мембраны, в глубоких тарелочках с чайными ложками.

Срезать «корону» граната и надрезать кожуру от хвостика к основанию ровными дольками. Получится своеобразный цветок.

Гранат используется как приправа к различным блюдам и как ингредиент соусов. Его подают с мороженым, перемешивают с густыми сливками и с раздробленным безе для восхитительного десерта, зернами посыпают салаты. Прекрасно сочетается гранат с дичью – в качестве гарнира могут выступить гранатовые джемы или чатни. А в турецкой и азербайджанской кухнях его добавляют в соусы и плов. Из граната делают популярный в Грузии и Азербайджане соус нашараб.

В Северной Индии (главным образом на северо-западе, в штатах Пенджаб и Гуджарат) семена граната сушат и используют как специю, которой приправляют блюда из овощей и бобовых; такую приправу из сушеных гранатовых зерен называют анардана.

Кому гранат противопоказан

Семенами граната часто украшают и жгуче-сладкие овощные блюда-карри, что придает кушаньям приятную охлаждающую ноту. В сочетании со слабожгучим перцем такая приправа дает специфический кисло-сладкий, вяжущий вкус.

Зерна и сок граната способствуют снижению артериального давления, поэтому гипотоникам не следует им увлекаться. При гастрите с повышенной кислотностью этот фрукт абсолютно противопоказан.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: