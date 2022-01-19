Первое изображение удалось получить еще в далеком 1822 году, и тогда никто не мог вообразить, что через двести лет фотографии сможет делать каждый. И какие! Фотография стала одновременно подлинным искусством и хобби для миллионов людей. А некоторые снимки настолько известны, что мы узнаем их с полувзгляда. Например, вы точно видели фото Альберта Эйнштейна с выдвинутым языком (момент уловил фотограф Артур Сасс), также среди самых известных фото мира можно назвать Поцелуй на Таймс-сквер (Альфред Эйзенштадт), Обед на небоскребе и Афганская девочка (МакКарри).

Знали ли вы, что фотография, получившая титул «той, которая имеет больше просмотров» — это обои по умолчанию для Windows XP, для создания которых было использовано фото «Блаженство», сделанное фотографом National Geographic Чарльзом О'Риром? А о том, что некоторые роботы продают на аукционах за большие деньги? Так, самыми дорогие снимки — это «Кадры из фильмов, не имеющие названия» Синди Шерман (продано за $6 773 000) и «Рейн II» Андреаса Гурски (продано за $4 338 500).

Образовательный проект «На Урок» приглашает школьников ощутить себя частью мира фотоискусства. Всеукраинский конкурс «Думай и смотри как фотограф» продлится с 17 января по 17 февраля 2022 года. Вас ждет много полезной информации и интересных задач, из которых вы узнаете, когда появился первый фотоаппарат, что такое «золотое время», без какого дополнительного оборудования не обойтись настоящему фотографу, как правильно построить композицию — все, что вдохновляет миллионы людей делать удивительные, увлекательные, трогательные фотографии. А еще вы обязательно узнаете много интересных фактов об известных фотоработах и ​​их авторах!

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