Ожоги горячей водой являются чуть ли не самыми распространенными травмами у маленьких детей.

Первое, что нужно сделать - сосредоточится на оказании первой помощи. Паника приведет к пагубным последствиям, а вот ваша быстрая реакция напротив - уменьшит последствия и ускорит заживление.

Что делать при ожоге у детей

1. Устраните источник травмы. Если одежда горит, потушите пламя полотенцем или плотным одеялом.

2. Как можно скорее охладите травмированное место. Пострадавшую часть тела нужно поместить под проточную прохладную, но не ледяную, воду на 10–20 минут. Напор струи должен быть низким, ведь сильная струя может дополнительно повредить обожженную кожу. Охлаждение поможет снизить глубину ожога и поможет ране заживать быстрее.

Важно: не используйте для охлаждения лед или ледяную воду. Это ограничит приток крови к пораженным тканям. Охлаждать нужно только пораженный участок, а не все тело ребенка. Для туловища используйте душ. Не погружайте ребенка в ванну, это может привести к переохлаждению. Также нельзя дуть на ожог, так вы можете занести инфекцию в рану.

3. Если ожог не сильный - обратитесь к педиатру или хирургу в ближайшие сутки. Вызовите скорую помощь, если ожог:

занимает более 5% его кожи

вызван электрическим током или химическими веществами

поражает лицо, шею, кисти, стопы или промежность

поражает конечность по всей ее окружности

Что делать, если ребенок получил ожог deposiphotos.com

4. Снимите всю тесную одежду рядом с ожогом, прежде чем пострадавшая часть тела начнет отекать. Если не можете снять - аккуратно разрежьте одежду ножницами. Если часть одежды прилипла к ране – снимите только те части, которые легко отделить.

5. Держите обожженный участок в приподнятом состоянии, если это возможно – так вы уменьшите отек.

6. Наложите стерильную повязку на место ожога. Старайтесь не повреждать пузыри, если они есть.

Важно: не наносите до осмотра врачом спреи, кремы, мёд, масло, сметану и не прикладывайте сырой картофель. Это только удержит тепло и увеличит глубину и площадь ожога, а также может занести инфекцию в рану.

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