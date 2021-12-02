Мотивация пропадает не только у взрослых, но и у детей. Что же делать?

Недавно дочь рассказала, как ей жаль учителей, которым приходится «вытягивать» учеников, которые вообще не хотят учиться. Угрозы не работают, на низкие оценки таким ученикам «пофиг», остаются только уговоры, но это средство мало того, что не особо эффективное, но ещё и, как считает дочь, весьма унизительное.

И если во взрослом мире всегда можно таких работников уволить или просто не работать с такими специалистами, то что этим учителям делать с такими учениками? Можно ли что-то сделать кроме того, чтобы отчислять их из школ из-за неуспеваемости (хотя вроде и этого они сейчас не могут сделать)?

Все стандартные теории сводятся к тому, что для учеников либо нужно создать комфортные условия, чтобы им ничего не мешало учиться, либо нужно этих учеников как-то мотивировать. В идеале предполагается делать и то, и другое одновременно. И если с первым пунктом современные школы успешно справляются, то со вторым мы имеем хроническую проблему. Точнее – бессилие.

GIFER

Это вызвано тем, что так или иначе все попытки создания мотивации сводятся к скиннеровскому положительному и отрицательному подкреплению, к «кнуту» и «прянику». Но эти способы работают только в том случае, если удаётся создать дефицит чего-то ценного, обладание которым создаёт мотивацию на «пряник», и, если удаётся создать внешние ограничения с эффективной системой неотвратимых наказаний, которая создаёт мотивацию «кнутом».

В современных условиях изобилия и толерантности схема плохо осуществляемая и социально неодобряемая. Что же делать? Есть теория самодетерминации, которая утверждает, что мотивацию не нужно создавать, так как она является нашим врождённым свойством.

В этой теории, которая является развитием теории мотивации Макклелланда, Эдвард Деси и Ричард Райан утверждают, что существует врождённая мотивация, основанная на трёх базовых потребностях. Это потребности в самодетерминации, достижении и принадлежности, которые создают мотивации на автономию, компетентность и взаимосвязь с другими людьми. Утверждается, что это базовые мотивации, из которых происходят все остальные, и которые не надо создавать, так как мы с ними рождаемся и они, как и потребности в пище и сне, являются неотделимыми от нашей природы и постоянно возобновляемыми.

Тогда получается, что не нужно создавать новую мотивацию, нужно присоединиться к уже существующей. А для этого нужно объяснить связь между уже имеющейся мотивацией и изучаемым предметом, и помочь создать реальный опыт того, как учёба или осваиваемые навыки способствуют удовлетворению этой мотивации.

GIFER

Например, в самом свежем из найденных мной исследований, датированном сентябрём этого года и озаглавленном «Путь к мотивации студентов», которое проводилось методом метаанализа 144 исследований с участием более 79 000 студентов, Жюльен Бюро утверждает, что для повышения мотивации учеников учителю нужно, чтобы ученик действовал по собственному выбору и мог принимать собственные решения (подкрепление из мотивации к автономии), чтобы ученик получал позитивную обратную связь об успешно решенной задачи, для чего важно, чтобы он с ними справлялся (подкрепление из мотивации на рост компетентности), и чтобы его успехи в осваиваемом предмете повышали его социальную значимость, то есть улучшали его отношения со значимыми людьми (подкрепление из мотивации на принадлежность).

Значимыми людьми для школьников, к слову, могут быть не только другие школьники и учителя, но и другие взрослые, например, чьи-то родители, которые приходят в школу рассказать о своей профессии или провести какой-то урок.

Именно поэтому мы с женой, например, никогда не отказываемся принять участие в таких мероприятиях в школах, где учатся наши дети.

Автор: Антон Семёнов. Психотерапевт. Автор книги «Психология профессионализма»