Конструкторы Lego – самая забавная и популярная игрушка, которой наслаждаются дети и взрослые по всему миру. Одним из наиболее распространенных сооружений, которые доступны во множестве серий, является дом. Тут фантазия игрока ограничена только количеством деталек, которые имеются в наличии, ведь для постройки симпатичного здания часто не нужна даже инструкция. Используя свое воображение и различные расходные части, вы можете получить как огромный загородный особняк, так и миленькое бунгало на морском побережье.

Lego – это не просто детский конструктор. Это настоящий сказочный мир, в котором встречаются разные герои со своими историями и невероятные здания – дома, замки и многое другое. Чтобы построить дом из «Лего» и сделать его именно таким, как показано на коробке, простой наблюдательности и смекалки может быть недостаточно. Особо сложные объекты требуют наличия подробной инструкции и определенного опыта в обращении с элементами конструктора.

Почему именно дом

Жилище – неотъемлемая часть жизни человека. Различные строения и сооружения сопровождают человечество в процессе всей его эволюции. Первые люди жили в пещерах, им на смену пришли землянки и шалаши, затем человечество научилось строить глиняные, деревянные и каменные дома. Современные строения имеют различное назначение, различаются они и своими размерами. В больших городах все чаще встречаются небоскребы, а там, где плотность населения не особенно велика, люди предпочитают жить в одноэтажных строениях.

Благодаря увлекательной игре с конструктором «Лего» любое здание несложно воссоздать в миниатюре. Время пробежит быстро и незаметно, ведь сам процесс игры довольно увлекателен.

Какие здания можно построить из «Лего»

Ассортимент в этом отношении настолько разнообразен, что если каждый месяц покупать новый набор для строительства того или иного здания, то хватит минимум на несколько лет. При желании можно удовлетворить любую фантазию, разнообразить коллекцию построек и придумать собственный город. Все наборы Lego-домов можно условно поделить на несколько направлений:

Замки и дворцы из любимых мультфильмов и сериалов. К примеру, поклонники Гарри Поттера могут без проблем построить собственную нору, в которой жили Уизли, а девочкам понравится самостоятельно построить замок, где Красавицу будет поджидать ее Чудовище.

Дома, ранчо и особняки в загородном стиле. У этого направления также есть достаточный выбор вариантов.

Современные варианты архитектуры и здания административного назначения – банки, кинотеатры, магазины, салоны красоты, рестораны и многое другое.

Городские и муниципальные образования – пожарная часть, полицейский участок, маяк, тюрьма, почтовое отделение и прочие подобные варианты.

Памятники архитектуры и мировые достопримечательности. Тут выбор вариантов также вполне достаточный: штаб-квартира ООН, статуя Свободы, музей Соломона Гуггенхайма, Биг Бен, Колизей.

Вариантов настолько много, что подобрать нужный в соответствии с интересами и возрастными ограничениями ребенка будет несложно.

Дом из «Лего»: несколько простых советов

Если вы купили очередной набор любимого конструктора или собрали по дому различные остатки прошлых серий и не знаете, что делать дальше, воспользуйтесь несколькими простыми советами. Они вполне универсальны для владельцев любой серии Lego, так что для постройки дома точно пригодятся:

Для начала проверьте наличие деталек в строгом соответствии с инструкцией, если она есть, а конструктор у вас новый. Это делается для того, чтобы в процессе сборки не думать что и чем можно заменить.

Если вы собираетесь строить дом из остатков других наборов, просто пользуйтесь фантазией. Кстати, строить лучше всего на столе или другой жесткой и ровной поверхности – так соединение разных частей будет крепким и правильным.

Если набор полный, но инструкция потерялась, посмотрите различные варианты, которые в большом количестве можно скачать в интернете – возможно что-то и подойдет. На официальном сайте Lego любую инструкцию можно восстановить, зная артикул набора.

Построить домик из «Лего» несложно – просто запаситесь терпением, подключите свою фантазию и у вас все получится!

Будиночки та замки: конструктор Lego для дітей та дорослих

Конструктори Lego – найкумедніша і найпопулярніша іграшка, якою насолоджуються діти та дорослі по всьому світу. Однією з найпоширеніших споруд, які доступні в багатьох серіях, є будинок. Тут фантазія гравця обмежена лише кількістю деталей, які є, адже для будівництва симпатичного будинку часто не потрібна навіть інструкція. Використовуючи свою уяву та різні витратні частини, ви можете отримати як величезний заміський особняк, так і миле бунгало на морському узбережжі.

Lego це не просто дитячий конструктор. Це справжній казковий світ, у якому зустрічаються різні герої зі своїми історіями та неймовірні будівлі – будинки, замки та багато іншого. Щоб побудувати будинок з «Лего» та зробити його саме таким, як показано на коробці, простої спостережливості та кмітливості може бути недостатньо. Особливо складні об'єкти вимагають наявності докладної інструкції та певного досвіду у поводженні з елементами конструктора.

Чому саме будинок

Житло — невід'ємна частина життя людини. Різні будови та споруди супроводжують людство у процесі всієї його еволюції. Перші люди жили в печерах, їм на зміну прийшли землянки та курені, потім людство навчилося будувати глиняні, дерев'яні та кам'яні будинки. Сучасні будови мають різне призначення, відрізняються вони і своїми розмірами. У великих містах все частіше зустрічаються хмарочоси, а там, де щільність населення не дуже велика, люди вважають за краще жити в одноповерхових будівлях.

Завдяки захоплюючій грі з конструктором «Лего» будь-яку будівлю не складно відтворити у мініатюрі. Час пробіжить швидко і непомітно, адже процес гри досить захоплюючий.

Які будівлі можна побудувати з «Лего»

Асортимент у цьому відношенні настільки різноманітний, що якщо щомісяця купувати новий набір для будівництва тієї чи іншої будівлі, то вистачить щонайменше на кілька років. За бажання можна задовольнити будь-яку фантазію, урізноманітнити колекцію будівель та придумати власне місто. Всі набори Lego-будинків можна умовно поділити на кілька напрямків:

Замки та палаци з улюблених мультфільмів та серіалів. Приміром, шанувальники Гаррі Поттера можуть без проблем збудувати власну нору, в якій жили Візлі, а дівчатам сподобається самостійно побудувати замок, де Красуню чекатиме її Чудовисько.

Будинки, ранчо та особняки у заміському стилі. Цей напрямок також має достатній вибір варіантів.

Сучасні варіанти архітектури та будівлі адміністративного призначення – банки, кінотеатри, магазини, салони краси, ресторани та багато іншого.

Міські та муніципальні освіти – пожежна частина, поліцейська ділянка, маяк, в'язниця, поштове відділення та інші подібні варіанти.

Пам'ятники архітектури та світові пам'ятки. Тут вибір варіантів також цілком достатній: штаб-квартира ООН, статуя Свободи, музей Соломона Гуггенхайма, Біг Бен, Колізей.

Варіантів настільки багато, що підібрати потрібну відповідно до інтересів та вікових обмежень дитини буде нескладно.

Будинок з «Лего»: кілька простих порад

Якщо ви купили черговий набір улюбленого конструктора або зібрали по будинку різні залишки минулих серій і не знаєте, що робити далі, скористайтеся кількома простими порадами. Вони цілком універсальні для власників будь-якої серії Lego, так що для будівництва будинку точно знадобляться:

Для початку перевірте наявність деталей у суворій відповідності до інструкції, якщо вона є, а конструктор у вас новий. Це робиться для того, щоб у процесі складання не думати, що і чим можна замінити.

Якщо ви збираєтеся будувати будинок із залишків інших наборів, просто користуйтеся фантазією. До речі, будувати найкраще на столі чи іншій жорсткій і рівній поверхні – так з'єднання різних частин буде міцним та правильним.

Якщо набір повний, але інструкція загубилася, перегляньте різні варіанти, які у великій кількості можна завантажити в інтернеті – можливо, щось і підійде. На офіційному сайті Lego будь-яку інструкцію можна поновити, знаючи артикул набору.

Побудувати будиночок з «Лего» нескладно — просто запасіться терпінням, підключіть свою фантазію і у вас все вийде!

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