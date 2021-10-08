Юморист показал подросшую дочь на новом фото

Читайте также: Жена Юрия Ткача рассекретила стоимость обучения дочери в частной школе

Известный украинский актер и юморист Юрий Ткач похвастался забавным кадром с дочерью. На своей странице в Инстаграм артист показал, как проводит время с Лизой.

«Всегда на одной волне», – лаконично подписал фото Юрий.

На фото видно, как Юрий Ткач со своей 7-летней дочерью Лизой корчат рожицы и показывают большие пальцы вверх.

За несколько часов снимок набрал более 11 тысяч лайков и полсотни комментариев:

«Очень красивые», «Не отличить», «Вы лучшие», «Папина дочка», «Это так приятно когда с дочерью на одной волне. И об этом не всегда знает супруга», «Очень похожи», «Одно лицо».

Вам будет интересно прочитать на Ivona: