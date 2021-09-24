Типичные факторы риска, которые могут сделать из ребенка жертву буллинга или превратить его в обидчика

Почему ребенка травят? Многие родители, узнав о проблемах в школе, задают себе этот вопрос. В его основе лежит уверенность, что, найдя причину и скорректировав поведение, можно изменить ситуацию к лучшему. Впрочем, так ли это? Чтобы разобраться в вопросе, мы обратились к экспертам онлайн-школы «На Урок». По их мнению, причиной издевательств может стать фактически любая мелочь, показавшаяся одноклассникам ребенка нетипичной. Чтобы в этом убедиться, мы предлагаем проанализировать десять основных поводов для травли.

1. Ученик получает слишком высокие или низкие оценки

Да, вам не показалось. Ребенка могут буллить как за низкие, так и за высокие оценки. В одних классах отличника уважают, тогда как у других это становится причиной для издевательств. Ключевой причиной травли отличников является то, что ребенок положительно выделяется среди других. Чтобы предупредить или смягчить этот вид буллинга, предложите провести разъяснительные уроки в классе. На них учитель должен объяснить детям, что стараться может каждый, а отличник не считает себя лучшим из-за высоких оценок.

2. Нетипичная внешность

Причиной травли могут стать рыжие волосы, веснушки, маленький рост, избыточный вес, худоба и т. д. Таких известных певиц, как Леди Гага и Майли Сайрус, травили в школе именно из-за нетипичной внешности. Первую обижали из-за большого носа, а вторую — из-за субтильной фигуры. Чтобы смягчить этот тип издевательства, попросите учителя провести разговоры о толерантности к различиям и разнообразии типажей. Еще одним способом избавления от буллинга может стать перевод в более «интеллигентный» класс, где царит атмосфера терпимости.

Причины буллинга в школе depositphotos.com

3. Немодная одежда

Внешний вид и соответствие трендам играет большую роль в школьной иерархии. Именно поэтому не стоит запускать гардероб ребенка, считая, что пары свитеров и джинсов в год вполне достаточно. Конечно, иногда просьбы ребенка купить модную одежду кажутся чрезмерными, а вкусы непонятными. Впрочем, не стоит игнорировать их полностью. Красивая одежда существенно улучшает самочувствие детей и даже может влиять на успеваемость.

4. Происхождение, религия, неполная семья

Обладательницу «Грэмми» Рианну обижали из-за светлого цвета кожи. Певица выросла на Барбадосе, где цвет кожи одноклассников был темнее. И хотя красивый загар считается в нашей стране модным, темный цвет кожи ассоциируется с нацменьшинствами, отношение к которым бывает предвзятым. Чтобы предупредить буллинг, требуйте проведения воспитательных часов, которые продемонстрируют научные или культурные достижения народностей, к которым относится ребенок.

5. Нетипичные увлечения

Американская звезда Тейлор Свифт испытывала буллинг из-за увлечения странной, по мнению ее одноклассников, кантри-музыкой. Казалось бы, музыкальные взгляды или искусство — дело вкуса. Впрочем, этот подход не работает в мире детей, которые могут дать фору даже цензуре тоталитарных государств.

Увлечение театром, комиксами, компьютерными играми — любые интересы ребенка могут стать поводом для травли. Чтобы нивелировать причины буллинга, попросите учителей рассказать в классе, что определенные занятия дают большую выгоду во взрослой жизни. Истории известных актеров/киберспортсменов или участие в школьной театральной постановке покажут принадлежность ребенка к успешной социальной группе и придадут ему авторитетность.

6. Тихий характер

У ребенка может быть богатая внутренняя жизнь, но он не умеет или не хочет это выгодно подать. Часто решающее значение для адаптации в классе имеют первые несколько дней. Если ребенок не сможет зарекомендовать себя, выгодно заявив о собственных привычках и увлечениях, его может ожидать непонимание среди одноклассников.

Нежелание общаться, часто присущее интровертам, тихим и застенчивым детям, может восприниматься группой как агрессия или угроза единству и традициям коллектива. Также флегматичный ученик не способен «перетянуть на себя одеяло» в борьбе за популярность. Он требует больше времени для адаптации, чтобы чувствовать себя более уверенно и проявить свой потенциал.

Причины буллинга в школе depositphotos.com

7. Постоянный новичок

Часто буллинг испытывают ученики, чья семья постоянно переезжает с места на место. Такие дети просто не успевают сформировать вокруг себя группу друзей и сторонников. Чтобы минимизировать риск буллинга, разработайте с ребенком стратегию, как быстро завести друзей, или заручитесь поддержкой учителя, который положительно представляет новичка в классе.

8. Неожиданный конфликт

Иногда жертвами буллинга становятся дети, которые годами имели нормальные отношения в классе. В таком случае надо определить событие, ставшее триггером для нападения, и проработать его. Например, конфликт с лидером класса, разоблачение определенных фактов о ребенке (иногда распространение компрометирующих фото или сообщений в интернете), то, что противопоставило ученика мнению сверстников.

В таких случаях помочь могут такие меры, как медиация (откровенная беседа между буллером и жертвой или сторонами конфликта), обращение к администрации (если происходит распространение непристойных фото/видео издевательств) или коллективное обсуждение в классе.

9. Власть и популярность

Желание власти и популярности — ключевые причины, которые почти всегда (сознательно или подсознательно) стоят за поведением обидчиков. Буллинг — это манифестация социального статуса, ведь в детском сознании нападение всегда ставит тебя выше жертвы. Чтобы избавиться от таких представлений, обсудите с учителем создание системы, которая лишала бы буллера репутационных «бонусов».

Например, распространяйте исследования о том, что нападения являются признаком проблем у агрессора, или рассказывайте истории знаменитостей, которые испытывали буллинг, но когда стали взрослыми — достигли огромного успеха, тогда как их обидчики — нет. Образование устойчивых негативных коннотаций между агрессией и оскорбленным неудачником способствует снижению популярности буллинга.

10. Конфликты в семье

Достаточно часто к «превентивному буллингу» прибегают дети, имеющие проблемы в семье, или которые сами становились жертвами буллинга в другой школе. В таком случае стоит обратиться к школьному психологу и проработать с нападающим травму, показав, что желание оскорблять имеет корень в поиске признания и безопасности. Ребенок должен понять, что эти стремления могут быть удовлетворены другими — экологическими — способами.

Как можно заметить, в определенных условиях жертвой буллинга может стать любой ребенок. Поскольку триггером для травли является наименьшая исключительность, лучшим методом противодействия будет пропаганда толерантности в школе и семейном кругу.

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