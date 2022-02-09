Юнисеф подготовил памятку для родителей, учителей и самих школьников о том, как распознать и предупредить травлю на просторе интернет. По данным Международного союза электросвязи 71% людей от 15 до 24 лет проводят в сети большую часть своего времени.

Дружеское подтрунивание или издевательство?

Если на просьбу ребенка прекратить обидные шутки слышаться только смех и фразы типа «ты не так реагируешь», а ситуация не меняется, значит это совсем не дружеские шутки. Важно, чтобы ребенок обращался за помощью, когда ситуация выходит из под контроля.

Последствия кибербуллинга такие же, как и от обычного буллинга: снижение внимательности, подавленное состояние, частые головные боли, отсутствие мотивации.

Что посоветовать ребенку, если травля касается его друзей?

Если вы знаете о ситуации с кибербулингом у друзей вашего ребенка, постарайтесь выяснить все детали и донести информацию до других взрослых. Помните, что бездействие может привести к фатальному исходу. Ребенку же можно посоветовать, что важно выслушать своего друга и оказать ему эмоциональную поддержку. Также важно, чтобы дети и взрослые выстраивали друг с другом доверительные отношения, это поможет оградить от любых киберпосягательств.

Как себя вести при кибертравле?

Помните, что во многих соцсетях можно подать жалобу сотрудникам компаний. Для этого делайте скрины, сохраняйте переписки так, чтобы можно было их предъявить. Если вы считаете, что ребенку угрожает опасность – свяжитесь с полицией.

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