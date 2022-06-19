День отца 2022: лучшие поздравления для любимого папы
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День отца – новый праздник в Украине. В 2022 году он отмечается 19 июня, вместе с другим значимым праздником – Днем медика. Ivona подготовила подборку поздравлений для самого важного мужчины в жизни - папы.
День отца 2021: поздравления
***
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: “Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя“.
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.
***
Сегодня день Отца, я знаю.
Тебя сегодня, папа, поздравляю.
И не уйдет улыбка пусть с лица.
У папы нашего — мужчины, храбреца.
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И пусть здоровье будет у тебя отменным.
Дела пусть ладятся, успехов непременно.
И всё пусть будет просто хорошо.
И больше радости тебе ещё.
***
Ты для меня всегда опора,
Любимый самый папа мой.
Тебя люблю я даже в спорах,
И вот сегодня праздник твой.
Пусть дарит жизнь тебе улыбки,
Пусть все исполнятся мечты.
Пусть даже делая ошибки,
Всегда счастливым будешь ты!
***
С Днем отца! Так искренне, так нежно
Поздравляю, папочка, тебя!
Обожаю и люблю безбрежно,
Восхищаюсь я тобой, любя!
Небо пусть тебя оберегает,
На земле стой прочно много лет,
В мире папы разные бывают,
Но, поверь, тебя прекрасней нет!
***
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Получай ты удовольствие огромное,
А везенье пусть не будет скромное.
С днём отца тебя я поздравляю,
Капитала пополнения тебе желаю.
Пусть капает успех твой точечно,
Чтоб ничего не было обесточено.
***
Любимый папа! Поздравляю
Тебя сегодня с Днем отца!
Здоровья я тебе желаю,
Чтобы ты весел был всегда!
Чтобы печали и невзгоды
Все обходили стороной!
И чтоб всегда была погода
Прекрасной, солнечной такой!
***
Папочка мой любимый, родной мой человечек, в этот прекрасный день – День отца я хочу пожелать тебе всего самого главного в жизни: здоровья, любви, счастья! Пусть осуществятся все твои мечты, ведь ты еще совсем не старый и вполне можешь мечтать! Еще раз хочется пожелать крепкого здоровья, энергии, сил, а также счастья любви и всех благ!
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Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.
***
Поздравляю с Днём отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днём отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!
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Папочка любимый, ты мой самый первый, самый главный защитник в жизни! Поздравляю с твоим “семейно-профессиональным“ днём и желаю крепкого здоровья, много улыбок и тёплых солнечных дней!
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