День отца 2022: лучшие поздравления для любимого папы

День отца — это международный праздник, который отмечают одновременно по всему миру, традиционно — в третье воскресенье июня

Читай также: Афиша меломана: серия музыкальных вечеров «Джазовый квартирник»

День отца – новый праздник в Украине. В 2022 году он отмечается 19 июня, вместе с другим значимым праздником – Днем медика. Ivona подготовила подборку поздравлений для самого важного мужчины в жизни - папы.

День отца 2021: поздравления

***

​С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: “Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя“.



Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.



В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

Красивые поздравления с Днем отца 2022 в стихах pixabay.com

***

Сегодня день Отца, я знаю.

Тебя сегодня, папа, поздравляю.

И не уйдет улыбка пусть с лица.

У папы нашего — мужчины, храбреца.

Читай также: Потап рассказал, как его сын закончил учебный год

И пусть здоровье будет у тебя отменным.

Дела пусть ладятся, успехов непременно.

И всё пусть будет просто хорошо.

И больше радости тебе ещё.

День отца 2022: поздравления в стихах pixabay.com

***

Ты для меня всегда опора,

Любимый самый папа мой.

Тебя люблю я даже в спорах,

И вот сегодня праздник твой.



Пусть дарит жизнь тебе улыбки,

Пусть все исполнятся мечты.

Пусть даже делая ошибки,

Всегда счастливым будешь ты!

Поздравления с Днем отца 2022 pixabay.com

С Днем отца! Так искренне, так нежно

Поздравляю, папочка, тебя!

Обожаю и люблю безбрежно,

Восхищаюсь я тобой, любя!

Небо пусть тебя оберегает,

На земле стой прочно много лет,

В мире папы разные бывают,

Но, поверь, тебя прекрасней нет!

С днем отца 2022 pixabay.com

***

Читай также: Джамала трогательно поздравила сына с первым днем рождения

Получай ты удовольствие огромное,

А везенье пусть не будет скромное.

С днём отца тебя я поздравляю,

Капитала пополнения тебе желаю.

Пусть капает успех твой точечно,

Чтоб ничего не было обесточено.

День отца 2022 pixabay.com

***

Любимый папа! Поздравляю

Тебя сегодня с Днем отца!

Здоровья я тебе желаю,

Чтобы ты весел был всегда!

Чтобы печали и невзгоды

Все обходили стороной!

И чтоб всегда была погода

Прекрасной, солнечной такой!

День отца 2022: лучшие поздравления для любимого папы Pinterest

***

Папочка мой любимый, родной мой человечек, в этот прекрасный день – День отца я хочу пожелать тебе всего самого главного в жизни: здоровья, любви, счастья! Пусть осуществятся все твои мечты, ведь ты еще совсем не старый и вполне можешь мечтать! Еще раз хочется пожелать крепкого здоровья, энергии, сил, а также счастья любви и всех благ!

***

Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.

День отца 2022: лучшие поздравления для любимого папы Pinterest

***

Поздравляю с Днём отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днём отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!

День отца 2022: лучшие поздравления для любимого папы Pinterest

***

Папочка любимый, ты мой самый первый, самый главный защитник в жизни! Поздравляю с твоим “семейно-профессиональным“ днём и желаю крепкого здоровья, много улыбок и тёплых солнечных дней!