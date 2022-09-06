Адриана Лима и ее бойфренд Андре Леммерс впервые стали родителями общего ребенка

Адриана Лима стала мамой в третий раз: фото instagram.com/adrianalima

41-летняя модель и «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима стала мамой в третий раз от бойфренда Андре Леммерса. О пополнении в семье звезда сообщила на своей странице в Instagram. Также Лима рассказала, что родила мальчика, которому уже успели дать имя.

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Отметим, что у Лимы уже есть двое детей от предыдущего брака с баскетболистом Марко Яричем – дочерей Сиенну и Валентину.

Лима раскрыла дату рождения и имя сына, объяснив, почему его назвали именно так.

«Циан — это цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Циан — это цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, мест в списке желаний нашей семьи. Циан теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика. Добро пожаловать в наш мир ГОЛУБОЙ ЛИМА ЛЕММЕРС ~ 29.08.22», – подписала фото глаза новорожденного сына модель.

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К слову, циан — сине-зелёный, ядовито-синий, циановый или «цвет морской волны». Это цветовой диапазон между зелёным и синим, с длиной волны примерно от 485 до 500 нанометров. Циановым также называют один из четырёх цветов системы CMYK. Циановый цвет весьма близок к голубому, и его иногда условно называют голубым, бирюзовым или лазурным.

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