26-летняя нидерландская красотка показала округлившийся животик

Топ-модель Victoria's Secret Роми Стрейд беременна во второй раз Getty Images

Бывший «ангел» бельевого бренда Victoria's Secret, нидерландская супермодель Роми Стрейд ожидает второго ребенка. О предстоящем пополнении в семье 26-летняя звезда подиумов сообщила на своей странице в Инстаграм.

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Роми обнародовала милое фото со своей семьей — возлюбленным Лоренсом ван Лиувеном и их дочерью Минт, которая родилась в декабре 2020 года. На снимке уже виден округлившийся животик Стрейд.

«Скоро мы будем семьей из 4 человек, не могу дождаться», — подписала кадр модель.

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