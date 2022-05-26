Топ-модель Victoria's Secret Роми Стрейд беременна во второй раз
26-летняя нидерландская красотка показала округлившийся животик
Бывший «ангел» бельевого бренда Victoria's Secret, нидерландская супермодель Роми Стрейд ожидает второго ребенка. О предстоящем пополнении в семье 26-летняя звезда подиумов сообщила на своей странице в Инстаграм.
Читайте также: Тина Кароль рассекретила, как ее 67-летний отец защищает УкраинуРоми обнародовала милое фото со своей семьей — возлюбленным Лоренсом ван Лиувеном и их дочерью Минт, которая родилась в декабре 2020 года. На снимке уже виден округлившийся животик Стрейд.
«Скоро мы будем семьей из 4 человек, не могу дождаться», — подписала кадр модель.
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