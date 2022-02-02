Артист планирует записать пластинку с колыбельными для малыша

Фронтмен группы «Океан Эльзы" и судья проекта «Голос страны-12» Святослав Вакарчук впервые заговорил о своем сыне Иване, которому уже полгода. Музыкант дал интервью изданию «Теленеделя» и признался, что мечтает записать пластинку с колыбельными для ребенка.

«Маленькие дети влияют на какие-то бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал. Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Поэтому немного придется подождать», — сказал артист.

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Также он добавил, что у него произошла переоценка ценностей после рождения сына:

«Честно говоря, я не совсем понимаю, что это такое. Некоторые говорят, что кризис среднего возраста начинается в 30 лет, некоторые — что в 40 или 50. Но ведь он не может длиться 20 лет?! Безусловно, у меня произошла переоценка ценностей – это обусловило много событий в жизни. Это кризис? Не знаю. Я не специалист по этому вопросу», — поделился музыкант.

Напомним, что в августе 2021 года стало известно, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

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