Артист поделился трогательным фото малыша

Ашер стал отцом в четвертый раз: первое фото новорожденного малыша, фото: instagram.com/boogsneffect

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Известный американский певец Ашер и его возлюбленная Дженн Гойкочеа стали родителями второго общего ребенка. О рождении малыша пара объявила на своих страницах в Инстаграм, где рассекретили имя и пол малыша.

Отметим, что для исполнителя это четвертый ребенок. Мальчик родился еще 29 сентября, но о его появлении на свет родители решили объявить именно сейчас.

«Привет! Меня зовут Сир Кастелло Реймонд. Я новенький в команде Реймонда. Я родился 29 сентября весом 3 200 граммов в 18:42. А так я рычу... Банда, – подписал кадр певец.

Четвертый сын звездного отца, которого назвали – Сир Кастелло Реймонд, имеет еще старшую на год сестру и двоих братьев по отцу – 13-летнего Ашера и 12-летнего Навида.

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