Внучку Елизаветы II госпитализировали.

33-летняя Беатрис Йоркская, которая сейчас находится на последних месяцах беременности попала в больницу. 16 сентября внучка Елизаветы II совершила публичный выход в Мейфере (один из районов Лондона — ред.), а уже на следующий день принцессу доставили в медицинское учреждение.

В какой больнице сейчас находится Беатрис и что стало причиной проблем со здоровьем будущей мамы, пока неизвестно. По данным издания The Sun, вместе с принцессой в больницу отправился и ее супруг, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли. Также СМИ отмечает, что принц Эндрю, который якобы «отсиживается» в замке Балморал после секс-скандала, планирует навестить беременную дочь.

Напомним, что Беатрис и Эдоардо объявили о предстоящем пополнении в семье в средине мая. Первенец принцессы должен появится на свет уже этой осенью. Ребенок будет двенадцатым правнуком британской королевы Елизаветы II.

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