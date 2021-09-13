Артистка объявила о своей беременности.

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В понедельник, 13 сентября, бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина объявила, что ждет первенца. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала серию снимков, на которых засветила беременный живот.

Исполнительница рассказала о личной жизни и отношениях с мужем бизнесменом Георгием Начкебия, за которого вышла замуж в 2020 году.

«У нас не было такого четкого плана: «Давай начнем». Я за то, чтобы все приходило в жизнь легко. Если что-то идет тяжело, то это просто не та дорога. Я верю в такие знаки. С ребенком у нас получилось достаточно быстро – мы почувствовали готовность, и все сложилось. Забавно – прошлым летом я писала песню «Не стыдно», и там были строчки: «Куранты бьют, и мы в азарте. Любимый, все узнаем в марте». Не поверишь, я действительно обо всем узнала в самом конце марта. Потом вспомнила эти слова и подумала: ага, видимо, я догадывалась. Новость была очень радостная – и неожиданная. Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого. Но не могу сказать, что нас поглотила идея стать родителями – мы продолжали жить в своем привычном ритме. Когда узнала, решила держать все в строжайшем секрете. У меня и так публичная профессия, мне важно оберегать самое важное. Правда, какие-то публикации все равно появлялись, но я привыкла не обращать внимания – меня всегда в чем-то подозревают», – рассказала Серябкина.

Также артистка призналась, что уже знает пол будущего ребенка и подобрала ему имя.

«Да, мы знаем пол – не стали делать из этого какой-то тайны для себя. И имя выбрали, которое сразу понравилось нам обоим. Делали это, не перебирая понравившиеся варианты, а прислушиваясь к внутренним ощущениям», – добавила она.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото беременной Ольги Серябкиной:

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