Эти травы и пряности имеют противовоспалительное, противораковое, противомикробное, антидиабетическое действие. Поэтому будет полезным включать их в свой пищевой рацион в небольших количествах

Имбирь: противовоспалительное действие

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Куркума: противораковое действие

Воспаление считается вероятной причиной кардиологических проблем, инсульта, злокачественных новообразований, болезни Альцгеймера и артрита. Активные соединения в составе имбирного корня (гингеролы) снимают боли и работают как ингибиторы циклооксигеназы — аналогично противоартритным лекарствам. В придачу к этому, гингеролы, как и известный всем аспирин, имеют свойство разжижать кровь, что необходимо при сердечных недугах.

Куркума depositphotos.com

В куркуме присутствует высокий процент сильного антиоксиданта куркумина. Он губит злокачественные клетки при онкологии простаты, толстого кишечника и легких. Ещё, по мнению ученых, куркумин может блокировать активность генов, вызывающих онкологию.

Орегано: противомикробное действие

Орегано depositphotos.com

Это растение применяется с древности против разнообразных инфекций. Смесь масел орегано, пажитника, тмина и тыквенных семечек помогает снизить кровяное давление. Также добавление орегано в разные блюда может обеспечить противопаразитарное и антидиабетическое действие.

Корица: антидиабетическое действие

Корица depositphotos.com

Специализированные коричные добавки производятся преимущественно из экстракта этой специи или порошка. Согласно результатам большинства экспериментов, добавление в рацион таких добавок позволяет обеспечить контроль над диабетом и снизить объем сахара в крови.

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