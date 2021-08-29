Без сахара: 5 лучших натуральных подсластителей
Совмещаем приятное с полезным
Сироп топинамбура
Читайте также: 5 опасных продуктов, которые вызывают вздутие животаТопинамбур внешне очень похож с картофелем. Из его клубней изготавливают сладкий сироп, который по вкусу напоминает цветочный мед. Сироп содержит пектины, нормализирующие обмен веществ, а также органические кислоты.
Финиковый сироп
Ещё одна замечательная альтернатива сахару. Он насыщен калием, магнием, фосфором и полезными витаминами. Финики и сами по себе хороши в качестве подсластителя - их можно добавлять в кашу, к примеру. Но учитывайте калорийность этих фруктов и высокий гликемический индекс.
Сироп рожкового дереваСироп рожкового дерева содержит большое количество минералов и витаминов, обладая вкусом, напоминающим шоколад. Сироп станет настоящим спасением для тех, кто страдает аллергией на сладкое.
Стевия
Читайте также: 4 полезных углеводных продукта, которые не навредят фигуреЭтот натуральный подсластитель производится из листьев стевии. Стевию обожают спортсмены, модели и все, кто считает калории, потому что их здесь нет. Калорийность стевии действительно нулевая, а из минусов можно назвать разве что небольшую горчинку. Ее можно добавлять в чай, кофе, выпечку и другие блюда. Это 100% натурально и абсолютно безвредно для организма.
Кленовый сироп
Еще один натуральный подсластитель, богатый минералами, микроэлементами и витаминами группы В. Он станет отличным дополнением к вашей любимой каше или йогурту, но увлекаться им все же не стоит, потому что калорийность сиропа довольно высокая.
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