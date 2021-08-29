Совмещаем приятное с полезным

Сироп топинамбура

Читайте также: 5 опасных продуктов, которые вызывают вздутие живота

Финиковый сироп

Топинамбур внешне очень похож с картофелем. Из его клубней изготавливают сладкий сироп, который по вкусу напоминает цветочный мед. Сироп содержит пектины, нормализирующие обмен веществ, а также органические кислоты.

Ещё одна замечательная альтернатива сахару. Он насыщен калием, магнием, фосфором и полезными витаминами. Финики и сами по себе хороши в качестве подсластителя - их можно добавлять в кашу, к примеру. Но учитывайте калорийность этих фруктов и высокий гликемический индекс.

Pinterest

Сироп рожкового дерева

Стевия

Сироп рожкового дерева содержит большое количество минералов и витаминов, обладая вкусом, напоминающим шоколад. Сироп станет настоящим спасением для тех, кто страдает аллергией на сладкое.

Читайте также: 4 полезных углеводных продукта, которые не навредят фигуре

Этот натуральный подсластитель производится из листьев стевии. Стевию обожают спортсмены, модели и все, кто считает калории, потому что их здесь нет. Калорийность стевии действительно нулевая, а из минусов можно назвать разве что небольшую горчинку. Ее можно добавлять в чай, кофе, выпечку и другие блюда. Это 100% натурально и абсолютно безвредно для организма.

Pinterest

Кленовый сироп

Еще один натуральный подсластитель, богатый минералами, микроэлементами и витаминами группы В. Он станет отличным дополнением к вашей любимой каше или йогурту, но увлекаться им все же не стоит, потому что калорийность сиропа довольно высокая.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: